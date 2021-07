En la emisión del jueves en La Voz Argentina un participante deleitó al jurado, compuesto por “La Sole”, Lali, Mau y Ricky y Montaner, y a pesar de recibir buenas devoluciones ninguno se dio vuelta para dale la oportunidad de avanzar en la competencia.

Leandro Pérez presentó su versión del tema ‘Rock and roll y fiebre‘ y los usuarios de Twitter cuestionaron las buenas observaciones de los coaches cuando ninguno seleccionó al participante para su equipo. Así fue que Lali usó sus redes sociales para salir a contestar las críticas.

Hay que elegir 24 de casi 200 que escuchamos …. todos cantan hermoso🙏 https://t.co/zSNUVrn8oY — Lali (@lalioficial) July 16, 2021

“Lali, ¿por qué le dicen que la rompió y no dan vuelta? Pobre hombre, no hagan eso”, comentó una tuitera y la cantante contestó: “Hay que elegir 24 de casi 200 que escuchamos. Todos cantan hermoso”.

En esa misma línea se sumó la comediante Malena Guinzburg que consultó con Lali el motivo de los golpes emocionales del show. “Si no lo van a elegir no me pongan la historia del padre porque nos hace mierda“, sostuvo la actriz.