Damián Cukierkorn es un fanático de Diego Maradona. Jura que podría reconstruir la vida entera del excapitán del seleccionado a partir de las fotos que tiene. Una foto por cada día que vivió el Diez, en el que escribió una historia indeleble en las personas que tuvieron la fortuna de cruzarse con él. Una frase, un gesto, un flash o, simplemente, su presencia: cualquier cosa que hiciera Maradona estaba destinada a la inmortalidad.

// “Voy para allá con Diego”: un cumpleaños familiar en Belgrano terminó con la aparición de Maradona y una foto para la historia

Damián es el creador de la cuenta Proyecto Pelusa, una idea que nació en 2010 con la masividad de Facebook -ahora en Instagram- y tiene como finalidad recorrer la historia de Diego Maradona a través de fotografías en las que aparece con la gente que lo idolatró. Esta iniciativa llega para comprobar una especie de hipótesis que Cukierkorn tenía: “Estaba convencido que era la única persona del mundo a la cual se le podía reconstruir su vida a partir de las fotos que se sacó con la gente”, explica.

Cómo nació la idea. “Diego era la única persona que podía juntar la cuestión de ser un ídolo popular, caminar por la calle, aceptar que te saquen fotos y que la gente te ame. Además cada una de esas fotos para esas personas se convertía en un momento único que atesoraban por siempre. En el momento que empezó el proyecto, las redes sociales no estaban presentes en nuestras vidas, solo existía Facebook y me demandaba mucho tiempo, entonces decidí abandonarlo”.

Cómo se mantiene Proyecto Pelusa. “El año pasado durante la pandemia, salía a caminar con Sebastián Schor, un amigo de la secundaria, y fue entonces cuando decidimos retomarlo. Lo publicamos en Instagram y creció mucho, por eso, estamos pensando en hacer algo mucho más integral como un documental o un Podcast porque las historias son increíbles”.

Historias a partir de la foto con Maradona.

¿Cuál es el espíritu? “La mayoría son historias inéditas y eso es lo lindo de todo esto. También es muy lindo ver la evolución de esas fotos. Desde las cámaras de rollo de los 70, siguiendo con las pocket de los 80 y llegando a las digitales. Hay una evolución en la imagen y desde ya en los looks de Diego. Empezamos con fotos de amigos y a medida que empezó a crecer fueron llegando más”.

El álbum de fotos virtual, se va completando todos los días a las 10:10 de la mañana cuando una nueva historia es revelada al mundo. El repertorio es variado, desde encuentros casuales hasta cumpleaños y eventos en los que el astro del fútbol se presentaba. Las publicaciones tienen rigor periodístico, Damián y Sebastián se encargan de averiguar la fecha exacta en la que fue tomada la foto e intentan darle un contexto y narrar una breve historia.

A continuación, algunas de las publicaciones más destacadas:

“No pongas cubiertos distintos, quiero comer como un ser humano normal”

En Enero de 1995, Maradona arrancaba a dirigir en Racing. En uno de esos torneos de verano, la Academia se enfrentaba a Independiente en Mendoza. En medio del revuelo por su llegada a esa provincia, alguien se acercó y le comentó que en el Barrio Alimentación de Guaymallén vivía la familia López, que eran todos fanáticos de él.

El Diez confirmó su presencia y esa noche armó un operativo para despistar a la gran cantidad de periodistas que se habían acercado a la concentración. Salió escondido en el baúl de un auto y a las pocas cuadras, cuando vio que no había nadie acechándolo se subió a otro auto. Luego de unos minutos, llegó a la humilde casa de la familia López. Allí compartió un asado y una charla que incluyó las infaltables anécdotas. Al momento de sacarse la foto en la habitación del cumpleañero, Maradona se tiró en la cama y la rompió. Y por pedido del dueño así quedó intacta, sostenida por un par de ladrillos durante 9 años.

Así lo cuenta Estela, la madre de los chicos de la foto: “Me llamó en la mañana, me dijo que nos quería visitar”.

-¿Cuándo querés venir?

-Esta noche.

-¿Y qué querés comer?

-¿Puedo elegir? Bueno, quiero comer un chivo. Pero no me pongas un cubierto diferente, no me hagas nada distinto. quiero ser igual que todos. Quiero comer el chivo con la mano como un ser humano normal.

Diego llegó a las 10 de la noche y nadie lo podía creer. El asado fue todo risas, fotos y charlas sin parar. Familia, amigos, el carnicero del barrio.

Un momento inolvidable para Gonzalo fue cuando le pidió una foto en su habitación. Así lo recuerda: “Cuando entramos a la pieza, se tiró en la cama de una y la rompió. Yo tenía 14 años y me fui de mi casa a los 23; en todos esos años no permití que la arreglaran: dejé los ladrillos de apoyo puestos 9 años”.

A la 1.15am, ya cerca del final de la noche, Estela le dijo que ellos eran muy humildes y Diego, tan Diego siempre, respondió: Por eso vine”.

“Tocala, Sebas”

Era mediados de Enero de 1999, se terminaba un día más de playa en Punta del Este y apareció Maradona. Firmó algunos autógrafos y decidió meterse al mar. Todos los presentes se quedaron en la arena siguiendo sus movimientos hasta que en un momento un grupo de chicos decidió ponerse a jugar a la pelota. Cuando Diego salió del agua se prendió al picado informal. Les enseñó a parar la pelota y se divirtió intentando embocarla en un tacho de basura.

“¿A dónde vas? Ahora te quedas al lado mío hasta el final del partido. Sos mi cábala”

El 27 de Noviembre de 2016 Argentina se consagraba campeón de la Copa Davis por primera vez en su historia. Sin duda ese no fue un día más para Matías, uno de los tantos hinchas argentinos que habían llegado a Zagreb para alentar al equipo en la final contra Croacia. Quiso el destino que su habitación de hotel, se encontrara pegada a la del 10.

A pesar de eso nunca pudo cruzarlo para pedirle una foto. El particular encuentro se dio en el estadio. El domingo, la serie estaba 2 a 1 en contra de Argentina y Del Potro había perdido los dos primeros sets en el cuarto punto. En uno de los descansos, Matías se acercó al VIP donde estaba Maradona y reconoció a una persona que lo acompañaba en el hotel. Le pidió poder acercase para sacarse una foto. Logró llegar al lado de Diego, pero decidió quedarse al costado para no interrumpirlo ya que estaba almorzando.

Del Potro empezó a remontar el partido, cuando ganó el último punto Maradona se dio vuelta y le dio un abrazo inolvidable. En ese momento, Matías aprovechó para sacarse la tan ansiada foto y cuando se disponía a volver con su papá, Maradona hizo una de Bilardo, le pidió que no se moviera de donde estaba y se quedara con él a ver el quinto punto. La cábala funcionó porque Argentina derrotó 3 a 2 a Croacia y se quedó con la ensaladera de plata.

“¿Y los sanguchitos?”

En el verano del 2001, Natalia trabajaba en el Aeropuerto de Ezeiza para Cubana de Aviación. Desde hacía un año la aerolínea se había revolucionado con los viajes periódicos de Maradona a Cuba. Esa noche, Natalia fue la última en entrar al avión, Maradona ya estaba en su asiento pero estaba inquieto, buscaba algo, hasta que en un momento reclama que no había sándwiches como solía haber en sus vuelos. Advertida de esto, Natalia salió rápidamente en búsqueda de los sándwiches. Cuando regresó al avión, un tanto desarreglada porque había tenido que correr, Maradona le sonrió y le pidió que se sentara con él para sacarse una foto.