Malena Guinzburg es colega y amiga de Connie Ballarini. Ella tuvo una mala experiencia en la radio cuando trabajaba con Leo Montero. Connie en marzo de este año se enteró de que el Tucu López, con quien compartía programa en Metro, había dado positivo de Covid-19. Pero a pesar de su sorpresa, el programa se emitió de igual forma.

Connie, entendió que al ser contacto estrecho, podía ser posible que estuviese contagiada y por ello se realizó un hisopado al finalizar el programa. Luego de ello y según recomendación medica se debía quedar en casa un dia más a fin de obtener los resultados y evitar propagación del virus.

La humorista declaró: “Estaba esperando el resultado, me aislé. Porque es lo que hay que hacer, para cuidarse uno y cuidar al resto. Hablé con médicos y con mi hermano, que es científico y que está en tema”. Sin embargo a pesar de actuar de forma coherente y según indicación médica, sucedió algo extraño

Al día siguiente Connie intentó “conectarse al ciclo a través de una reunión de zoom, pero no le permitieron ingresar. “Después me llega el resultado negativo, aviso y cuento que me tengo que aislar. Le mando el audio de la médica para mostrarle cómo era la normativa incluso”, señaló y al instante agregó: “Y el conductor me pone ´ok, beso Connie aislate´.

Ballarini continuó con el relato e indicó: “Al otro día, me llama el conductor y me dice: “Mira Connie estuve pensando en estos días de aislamiento (un día) y ya lo venía sintiendo (un mes de programa) y no sé si me dijo no encajas, o algo así”, apuntando su declaración directamente contra Leo Montero.

Malena Guinzburg no se olvida del suceso a pesar del tiempo, por ello cuando desde El show del espectáculo le preguntaron si trabajaría con Montero explicó: “Preferiría no (trabajar con él). Soy muy amiga de Connie así que no, por una cuestión de lealtad a mi amiga. Si se portó mal, se portó mal. No fue prolijo por lo menos”, indicó la humorista.

Fuente Paparazzi