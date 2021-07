Nicolás Vázquez y Gimena Accardi hablaron de la tragedia de Miami de la que lograron salir con vida tras su regreso al teatro al frente del suceso de Una semana nada más. En diálogo con Nosotros a la Mañana, los actores contaron que recurrieron a profesionales para atravesar ese duro momento de la mejor manera.

“Es difícil meterse en un terreno y no encontraría un lugar apropiado, a veces lo hablamos con Gime. Hoy por hoy es tratamos de entender nosotros, pensar en toda la gente que no puede contar la historia como nosotros, acompañarla con el sentimiento, rezar mucho por ellos, para que todas las familias estén bien, sabemos lo que es tener pérdidas. Hoy creo que no sería apropiado tampoco, por respeto a mucha gente, hablar de esto”, expresó el actor.

Por su parte, la actriz detalló que se apoyaron en sus seres queridos y en ayuda profesional: “Amor, es la verdad, el amor siempre hace bien y sí, obviamente son momentos que está bueno recibir ayuda profesional como siempre que nos ha tocado vivir experiencias no tan buenas, hemos recurrido a personas expertas para levantarnos todos los días y agradecer como siempre. Esta vez un poco más porque fue un poco más cercano todo, pero estamos bien y juntos”.