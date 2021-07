Horacio Cabak, puso una cautelar para evitar que se hable de su vida privada. La medida fue recibida por los medios y logró prácticamente anular el tema. Sin embargo se dijo mucho durante semanas sobre su escandalosa separación. En el documento que protege al conductor se establece las medidas a seguir.

“Queda prohibida la difusión, divulgación, exhibición, exposición, alusión, nombre o referencia de cualquier tipo al contenido de mensajes, conversaciones privadas, audios, imágenes o cualquier detalle de la vida privada de Verónica Soldato y el conductor”, indica el documento.

En Intrusos destacaron el segmento de ‘La Jaula de la Moda’ en el que hacían una fuerte crítica a Julieta Díaz por su aspecto. Horacio y Fabián se burlaran del look de la actriz, incluso, la tildaron de “sucia”.

Rodrigo Lussich respondió con dureza al conductor del ciclo por su postura. “Ya de por sí hay un planteo de Medina Flores que dice que pertenece a una góndola de chicas, hay programas que tienen la lupa mucho más puesta en las redes que otros porque acá hay una misoginia terrible.”

“Entonces viste Cabak tanto que te da la cautelar para que no hablen de vos, que no digan nada de vos, mira como vos hablas mal hace años de la gente pero nadie presta atención.”

Y luego continuó: “Ni siquiera se presta atención a la misoginia histórica que tiene este programa, sobre todo con un conductor como Cabak que se ha ofendido tanto porque hablen de él cuando vive hablando mal de todo el mundo, él y su gente“, indicó con total enojo Rodrigo Lussich.

Y Lussich finalizó: “Entonces viste Cabak tanto que te da la cautelar para que no hablen de vos, que no digan nada de vos, mira como vos hablas mal hace años de la gente pero nadie presta atención”. El conductor de América TV hizo hincapié en la medida de Cabak en la justicia para que los medios no hablen de su escandalosa separación.

