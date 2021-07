Shen Li es un tecnólogo singular. El investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) es un especialista en la intersección entre la informática y la psicología. Según nos cuenta aquellos intereses lo llevan a reflexionar sobre los aspectos técnicos desde puntos de vista humanistas. En su currículum resalta una búsqueda: la accesibilidad. Trabajó en una silla de ruedas capaz de moverse con soltura dentro de edificios, se interesó en la alimentación asistida por robots y, con tal bagaje, ahora diseñó un autómata que viste a personas con movilidad reducida.

Li categoriza a su propuesta, de la que habíamos hablado en esta nota, dentro de la asistencia robótica para las actividades de la vida diaria. “Estas soluciones podrían aumentar la independencia de las personas con discapacidad, mejorando su calidad de vida y abordando desafíos sociales como el envejecimiento de la población, los altos costos de la atención médica y la escasez de trabajadores de la salud”, dice el investigador en diálogo con TN Tecno retomando definiciones clásicas en ese terreno.

El sistema funciona incluso si la persona está haciendo otras tareas, como revisar el teléfono. (Foto: MIT CSAIL)

Tal como podés ver en el video, el método propuesto es un brazo robótico que sujeta una prenda, comprende su entorno y ayuda a una persona a vestirse. La clave de este desarrollo es un algoritmo diseño por los expertos de laboratorio CSAIL, la división en el MIT enfocada en inteligencia artificial y computación, que en vez de eludir el contacto con el usuario sabe determinar cuándo un roce o choque no implica un riesgo de seguridad.

Li los llama “impactos seguros”.

– ¿Cómo surgió la idea? ¿Cuál fue esa chispa con la que inició este proyecto?

– Siendo que estudié muchos métodos para garantizar la seguridad en la interacción con robots, estaba muy ansioso por encontrar las mejores aplicaciones. Tal vez por mis anteriores experiencias, este tipo de asistencia robótica apareció en mi mente. Es una aplicación que podría ser útil para sociedad. Además es un trabajo emocionante y desafiante porque combina muchos desafíos únicos en la colaboración segura entre humanos y robots.

– ¿Por ejemplo?

– La seguridad es muy importante: los usuarios podrían resultar heridos si el robot no es cauteloso. En trabajos anteriores, la seguridad generalmente suponía evitar colisiones y un robot cuidadoso puede garantizar seguridad al permanecer muy lejos de los humanos. Sin embargo, para la tarea que proponemos el autómata no puede permanecer demasiado lejos del humano debido al tamaño limitado de la sisa. Por lo tanto, tiene la obligación de ser cauteloso, pero no demasiado.

Para vestir a una persona, a veces las colisiones no se pueden evitar porque el robot se mueve muy cerca del humano. Por lo tanto, para garantizar la seguridad la máquina no sólo debe razonar sobre la posición del usuario, sino también sobre las interacciones de fuerza con el brazo humano. Por otra parte, en trabajos anteriores el modelo de comportamiento humano se consideraba independiente del comportamiento del robot. Pero en este caso, dependen el uno del otro.

– Los humanos somos más impredecibles que los robots, ¿cómo trabajaron al respecto?

– Es cierto, las diferentes personas reaccionan al robot de maneras distintas. No existe un estándar de comportamiento cuando se viste a alguien. Las reacciones depende de muchas cosas, por ejemplo, personalidad, hábitos, etcétera. Podemos imaginar a un niño enojado que no coopera con los padres al momento de vestirse. Si la persona tiene discapacidades, puede tener movimientos involuntarios, fatiga rápida, rango de movimiento limitado y disminución de la destreza. Por lo tanto, este desarrollo se inscribe en un campo muy desafiante y rico para estudiar la interacción segura entre humanos y robots.

El sistema diseñado contempla acciones inusuales durante la tarea de vestirse, por ejemplo cuando la persona sostiene algún elemento en sus manos. Por: (Foto: Cortesía Shen Li/MIT CSAIL)

– ¿Qué son los “impactos seguros” de los que hablan en su estudio? ¿La idea es permitir contactos entre las maquinas y las personas, sin causar dolores o molestias?

– Exactamente. Las fuerzas durante el contacto deben permanecer por debajo de los umbrales de seguridad. Por ejemplo, es posible establecer que el robot permita algún contacto con el humano, sin dañarlo. En nuestro trabajo, las colisiones pueden no ser evitables.

– ¿En qué etapa se encuentra el desarrollo? ¿Cuándo podría comenzar a usarse fuera del laboratorio?

– En este momento no nos estamos enfocando en la integración del sistema completo. Nos centramos más en la teoría y en el algoritmo: cómo desarrollar un sistema de planificación del movimiento del robot que teóricamente pueda garantizar seguridad humana durante la interacción. Todavía queda un largo camino por recorrer de nuestro sistema actual a un método desplegable en los hogares.

// El sumo robótico ahora es virtual: cómo se programa a un luchador intangible

El sistema en el que trabaja Li emplea un método ingenioso, un sistema de captura que rastrea la posición del usuario para ajustare a esos movimientos. Incluso sabe modificar su comportamiento si el usuario realiza alguna acción diferente a lo usual, por ejemplo revisar su teléfono mientras se viste. Si observamos con atención el video con las demostraciones veremos que hay puntos rojos sobre el cuerpo humano, información que la máquina usa para detectar movimientos.

Li dice que estos métodos predictivos podrían inspirar a otros trabajos, por ejemplo para alimentación o el baño asistidos por robots. Por: (Foto: Cortesía Shen Li/MIT CSAIL)

¿Qué le espera a esta investigación en el futuro? Por un lado, esperan avances que les permitan hacer pruebas con prendas de vestir diferentes a un chaleco (según Li, al obviar las mangas la tarea es más sencilla). Aunque atraviese una etapa temprana, el investigador sueña en grande: “Me imagino a este sistema desplegándose en hogares y hospitales”, dice. “Además, estos métodos predictivos podrían inspirar a otros trabajos, por ejemplo para alimentación o baño asistidos por robots”, estima Li.