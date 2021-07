Como periodista, a Rodrigo Lussich no se le escapa nada y siempre está listo para marcar el costado flojo de las cosas, aunque eso signifique pincharle el globo a la gente o cuestionar un exitazo. Así pasó durante todo el año, cada vez que le dio con un caño a MasterChef Celebrity al señalar “tongos” y trampitas de toda índole.

Pero, ¿cuál es la razón por la que el co-conductor de Intrusos se la tiene jurada al reality de Telefe, el más visto de la televisión? Que incluso se haya animado a tratar al jurado del programa de “psicópatas de manual”, simplemente tiene que ver con una cuestión de actitud que Rodrigo explicó en Pampita Online.

Todo empezó cuando Pampa le preguntó si en el medio era difícil “ser libre”. “Yo soy una persona libre. Creo que ahora es menos difícil ser libre en el medio y cada día garpa más la espontaneidad en el sentido de vos ser absolutamente quien sos, con lo bueno y con lo malo”, le respondió el periodista uruguayo.

Luego, Rodri explicó cómo lleva este modo de ser al terreno de su profesión: “Yo soy una persona que no puedo decir nada en lo que no crea, inclusive. A veces hasta te juega en contra, porque decís algo malo de lo que está todo el mundo a favor”.

“Un ejemplo frívolo y bobo, al criticar MasterChef, que yo le busqué los tongos y las trampas… la gente me putea porque le gusta, le encanta ese programa. ¡A mí también me gusta!”, comentó, y agregó: “A mí me gusta buscar el lado B de las cosas”.

A la vez, el rey de los escandalones aseguró que se recontra banca la devolución, aunque sea mala, porque “es parte del juego”. “Faltaría que no me la banque….”, remató, antes de explicar la charla que tuvo con María O´Donnell, que se enojó con él por decir que se había arrepentido de participar en el reality.

Fuente Paparazzi