Thiago.

En las últimas horas se dio a conocer en las redes sociales una campaña de solidaridad con el objetivo de recaudar dinero para Thiago David Lucero López, un niño que necesita dos audífonos para poder escuchar.

La campaña está a cargo de su mamá, Alejandra, quien desde Facebook comenzó una cruzada para que la historia de su hijo pueda visibilizarse ya que le es imposible a la familia costear los audífonos de $90.000 cada uno.

.

Thiago nació seismesino, pesando 873 gramos por lo que debió pasar 3 meses en neonatología. En ese tiempo, Thiago no presentó ninguna secuela, pero al cumplir 3 años la familia se dio cuenta que su lenguaje no era como un pequeño de su edad. Al comenzar el jardín de 4, su maestra se dio cuenta que no escuchaba cómo sus compañeritos y fue en ese momento donde comenzó con tratamientos de fonoaudiología y de neurología.

Debido a su hiperactividad no se le pudo realizar un potencial evocado por lo que solo se le realizaban audiometrías. En el año 2019 fue diagnosticado con hipoacusia, en este 2021 la familia le volvió a realizar estudios que arrojaron que su hipoacusia había crecido exponencialmente.

Hoy Thiago tiene una pérdida auditiva en su oído izquierdo de un 85 % y del derecho un 60%, hay que tener en cuenta que la hipoacusia perceptiva bilateral empeora con el tiempo por lo que corre peligro de perder por completo su audición. Es por ello que la familia pide la colaboración de todos para poder adquirir el aparato que mejore su calidad de vida.

Las donaciones pueden realizarse por CVU cuyo alias es CANADA, OMBU, POPA: 0270108620030757480019

Para comunicarse con Alejandra pueden hacerlo a este número: 2664748694

Fuente Diario26