En el inmueble le faltaban un televisor, productos tecnológicos y otros elementos. Se investiga si fue asesinado en ocasión de robo.

Ceferino Galván nació y creció en un pueblo ubicado en el interior del departamento Copo, en nuestra provincia. Tras terminar la escuela primaria, comenzó a cursar el nivel Secundario en la ciudad de Monte Quemado, donde comenzó a residir.

Por su carisma y su compañerismo, se ganó el respeto de todos sus allegados, con quienes hasta los últimos días mantenía un trato frecuente vía telefónica. Tras recibirse de profesor, viajó a Buenos Aires donde comenzó a trabajar en un establecimiento educativo. Fue asesinado en su hogar, en un intento de robo.

Ceferino tenía 45 años y se desempeñaba en la Escuela Primaria Nº 2 “El Chilecito” ubicada en la localidad de Tortuguitas, Buenos Aires. Se encontraba viviendo en esa provincia, desde hacía aproximadamente una década. El docente no se habría presentado a trabajar en la jornada del jueves, lo que llamó la atención de sus colegas. No había tenido contacto con sus alumnos, ni tampoco había informado sobre su ausencia a clases.

Era una persona responsable y permanentemente, estaba en comunicación con los demás profesores con quienes trabajaba a diario. Pero durante el día, no había estado en línea en su Whatsapp ni tampoco habría respondido las llamadas que los demás maestros le realizaron a su celular. Las sospechas de que algo le había pasado, comenzó a rondar a sus allegados.

Ante la situación, una de las docentes y colegas de Ceferino y que además es propietaria del apartamento que alquilaba, decidió ir a buscarlo personalmente. La profesora llegó al inmueble ubicado en avenida Presidente Juan Domingo Perón al 1600 cerca de la una de la tarde del jueves y ascendió hasta el 9º piso, donde residía el santiagueño.

Según manifestó la testigo llamó en reiteradas ocasiones a la puerta. Intentó, nuevamente, comunicarse por teléfono con el santiagueño; pero era imposible. Al intentar abrir la puerta del departamento, se percataron que estaba cerrado y que tenía las llaves colocadas en la cerradura. Por lo que de inmediato, la docente se comunicó con la Policía y alertó sobre la situación acontecida.

Los uniformados lograron abrir la puerta y encontraron a Ceferino sin vida tendido sobre el suelo. Su cuerpo presentaba signos de violencia. Tenía lesiones en el rostro y marcas de estrangulamiento en el cuello. Además, encontraron el lugar desordenado y con el faltante de diversos elementos de valor.

El docente santiagueño, que residía solo en el departamento, llevaba algunas horas sin vida. Para los investigadores, el ataque se habría producido en la madrugada de ese fatídico día. Por lo que los uniformados pudieron determinar que las causas de muerte se podrían haber producido a causa de un ataque físico en ocasión de robo.

De inmediato, se diagramó el dispositivo en el lugar, con intervención de la Fiscalía de San Miguel de Buenos Aires, que dispuso que el cuerpo de Galván sea trasladado a la morgue judicial donde se le practicó la autopsia.

Mientras que se comenzó a receptar declaraciones testimoniales a los ocasionales testigos del hecho y se comenzó a analizar los videos de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del departamento del docente santiagueño de 45 años, al tiempo que la familia comenzó a despedirlo.

Escapó con un televisor sustraído

Mientras pasan las horas, la angustia por la abrumadora pérdida del docente santiagueño que fue hallado asesinado en su departamento, el fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 20 descentralizada de Malvinas Argentinas, Dr. Gustavo Carracedo dispuso las pericias en el departamento y la autopsia del cuerpo de Ceferino Galván.

La Policía logró secuestrar los videos registrados en las últimas horas en el apartamento de la víctima, donde se logró recabar una importante cantidad de imágenes importantes para la investigación. Principalmente, los uniformados, pudieron identificar a una persona sospechosa que salía del lugar con un televisor y otros bienes, que faltan en el inmueble de Galván, donde fue asesinado.

“Mi Eterna Adolescencia” está de luto en la ciudad de Monte Quemado

Ceferino Galván formaba parte de un grupo de amigos de toda la vida que se formó cuando eran apenas adolescentes. Ceferino, quien desde chico soñaba ser docente, cursó sus estudios secundarios y terciarios en Monte Quemado, donde logró forjar una importante amistad con sus compañeros y conocidos.

La muerte del docente en ocasión de robo, conmocionó a sus allegados y amigos en nuestra provincia. Las risas y las charlas diarias que mantenían a través de la distancia por teléfono, quedaron truncadas. Ahora, solo serán las anécdotas de sos momentos de felicidad vividos.

Ceferino solía integrar un grupo de amigos que se llama “Mi Eterna Adolescencia”. Grupo de afectos que hoy llora desconsoladamente su repentina e inexplicable pérdida.

“Como caer en esta realidad. Ayer —por el jueves— no estaba el saludo en nuestro grupo “Mi Eterna Adolescencia” como acostumbramos diariamente entre nosotros. Jamás íbamos a imaginar que uno de nosotros no volvería a hacerlo. Cuánto dolor hay en nuestro corazón. No puedo creer que uno de mis adolescentes se adelantó. Solo sé que siempre vamos a recordarte con mucho cariño ‘Cefe’. Hasta luego ‘mi eterno adolescente’”, posteó en las redes sociales Claudia, su amiga de la infancia.

Mientras que otra de sus excompañeras del pueblo, se despidieron aduciendo: “Así te vamos a recordar por siempre mi changuito”. Mientras se multiplicaban los mensajes de aliento y fuerza a la familia Galván.

“Al cielo está llegando un gran maestro, el profesor Ceferino”

Minutos después que se diera a conocer la trágica muerte del docente santiagueño en su vivienda de San Miguel —Buenos Aires—, sus colegas, docentes y los padres de sus alumnos, se solidarizaron con la familia de la víctima y le enviaron mensajes de aliento; mientras comenzaron a despedirlo a través de las redes sociales.

En este marco, Patricia Jugos, una de sus compañeras de trabajo, posteó: “Querido Ceferino Galván, te voy a extrañar. Un maestro como ninguno, espectacular y compañero genial. Voy a extrañar entrar a tu salón y escóndeme atrás tuyo, mientras explicabas a tus alumnos, que se reían. Yo te asustaba. Recuerdo que entraba y decía `saquen una hoja, prueba escrita´. Cómo te reías. Y hoy, el misterio de la vida, yo di clases a tus alumnos. Dos módulos, porque pensaba que llegabas tarde. Qué triste. Qué injusto. Te quiero y permanecerás en mi memoria. Gracias por las chacareras que bailaste conmigo en la escuela. Abrazos a sus familiares y a sus alumnos. Con mi corazón triste. Al cielo está llegando un gran maestro, el profesor Ceferino”.

“Qué injusticia. Gran tristeza en el alma. Bella persona, generoso, respetuoso, con un gran corazón. Increíble haber recibido esta noticia. QEPD Ceferino querido. No hay palabras para expresar el dolor que se siente. Fuerzas a tu madre y familia”, expresó Claudia Gallo.

Al tiempo que Andrés Vázquez, indicó: “No hay palabras para describir tanto dolor. Ceferino, un docente excepcional y una maravillosa persona. Con una sensibilidad y una dedicación a su profesión y a sus alumnos. Te vamos a extrañar querido compañero. Vas a iluminar el cielo con esa bella luz que tienes y te reencontrarás con tu amada madre. Besos al cielo y un abrazo eterno compañero querido”.

Mientras que María Rodríguez, puntualizó: “Qué gran tristeza invade mi corazón y el de mi hijo. No podemos creer lo que leemos. Siempre le decía que quería que fuera maestro de mi hijo, pero nunca tuvimos el privilegio de que lo fuera. Pero en el viaje de egresados yo se le pedí que me lo cuidara. No sé qué fue lo que le pasó, pero le mando mi más sentido pésame a toda la familia de la escuela, a su propia familia y todos sus amigos. Se lo va a extrañar. QEPD ‘profe’ Ceferino”.