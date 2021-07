La ex modelo Úrsula Vargues utilizó sus redes sociales para protagonizar un duro intercambio relacionado con los créditos UVAs con el economista Martín Tetaz. “Ahora que es candidato, le pueden preguntar sobre los préstamos que tanto alabó”, dijo en un primer mensaje en el que arrobó la cuenta de él en Twitter, pero que no encontró eco.

“Leo a gente destrozada por los créditos UVA reclamarle a Alberto Fernández y no a Tetaz que dijo que era lo mejor de lo mejor. ¿Me explican por qué?”, había escrito ella, un par de días atrás. En ese momento, el periodista le respondió: “hola Úrsula. Antes que nada, quiero agradecerte por darme esta importancia. Luego contarte que todos los argentinos somos 20% más pobres, tengamos un crédito o no. Los beneficiarios de UVAs no están más afectados que el resto. Pero el que les prometió alivio fue Fernández, no yo”.

El cruce volvió a reavisarse cuando Vargues se enteró de su candidatura como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. “Dice Tetaz que recibirá la problemática de los que sacaron un crédito UVA. Que le escriban a él, ya que fue quién lo recomendó. ¡De nada!”, prosiguió. Esta vez, el economista no se hizo esperar y le escribió: “desafié públicamente a Úrsula a debatir sobre los UVAs. ¿Aceptará?”

RECLAMO COLECTIVO. Los hipotecados rechazan el plan del gobierno:

“¿A qué me desafiás?. ¿Qué querés debatir? ¿El daño que le causaste a muchas familias promocionando y alentando a que se endeuden?”, le contestó la conductora. Actualmente, los tomadores de créditos que se actualizan en Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs) tienen puestas sus esperanzas en el Congreso de la Nación, donde esperan que algunos diputados y senadores escuchen su reclamo. Pero, ¿cuál es la situación actual de esta problemática? ¿Acaso el presidente no había anunciado soluciones? En primer lugar, la última medida tomada por el Gobierno nacional data de mayo de este año, cuando se informó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había establecido que las cuotas no pueden superar el límite del 35 % en relación a los ingresos del grupo familiar. Ese tope fue establecido por el decreto 767/20. No obstante, eso regía desde febrero de este año, dijeron los hipotecados.

EXTENUANTES RECLAMOS. Romina Medina, referente de los hipotecados UVAs en Tucumán. LA GACETA

Se ha establecido un mecanismo de convergencia con vigencia hasta julio de 2022, para evitar saltos sustanciales tras el congelamiento de 10 meses. Las cuotas se mantuvieron fijas entre abril de 2020 y el 31 de enero de 2021, en el marco de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19. Pero tras la salida del frezzer, los pagos vienen aumentando unos $ 2.000 o $ 2.800 por mes y cada mes. Además y para peor, se ha verificado un aumento de capital de entre $ 70.000 y $ 200.000 mensuales. “Lo que prometió el Gobierno no está funcionando”, juzga Romina Medina, referente local de los hipotecados.

Segundo, por aquel entonces, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, había afirmado que los bancos oficiales (Nación, Hipotecario y Provincia) pasaban a subsidiar las cuotas de los hipotecados UVA que superen ese 35% del ingreso del grupo familiar. Sin embargo, reina la confusión entre los hipotecados porque quienes ya han superado ese tope no se encuentran con un subsidio, sino con un nuevo crédito que se les anexa para el final de la vida del crédito principal. “El Estado no absorve nada. Cada cliente tiene que sentarse con su banco a negociar. Ha empeorado todo”, agrega Medina.

MODALIDAD. Este año comenzó a aplicarse la fórmula HogAr para créditos Procrear, en remplazo del sistema UVA, para nuevos tomadores. TÉLAM.

Tercero, en aquel momento Ferraresi indicó que el Banco Hipotecario, donde hay 7.655 tomadores de créditos UVA (todos con el subsidio Procrear), iba a salirse de ese mecanismo de indexación para ajustarse de acuerdo con la evolución salarial. Lo cual efectivamente sí sucedió y trajo alivio a esas familias. Pero el número de aliviados es ínfimo -aclara Medina- porque solo involucra a los Procrear de la modalidad desarrollo urbanístico; no compra de vivienda ni construcción. “En Tucumán somos apenas 572 familias las alcanzadas por esta medida, que se tomó en un contexto en el que se aguardaba algo similar, pero para todo el universo de tomadores”.

Por eso, los referentes de cada provincia venían sosteniendo reuniones con sus respectivos diputados y senadores para el impulsar un proyecto de ley en el Congreso. “Todas las propuestas quedaron estancadas porque el arco político ha tenido la impresión que lo anunciado era una solución, cuando no lo es. Necesitamos otra fórmula de indexación. Y de entre todas las que se han propuesto hasta ahora, la más viable es la que ha lanzado el Gobierno”, concluye Medina, en referencia al ajuste en base a la evolución del salario de acuerdo a la tasa Hog.Ar. De este coeficiente se vale la nueva línea crediticia para la construcción y refacción de viviendas y es al sistema al que migraron algunos Procrear UVAs. Además del pedido concreto de cambiar el método de indexación, solicitan que se le ponga un tope al capital.

Los hipotecados UVAs sienten que el Gobierno les da la espalda y recurren a Amnistía Internacional