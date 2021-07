En la helada noche de Liniers, Racing y Vélez hicieron su aporte al frío durante noventa minutos: igualaron 0 a 0, en un partido aburrido que marcó el inicio del campeonato para estos dos equipos que por ahora parecen más pendientes de lo que ocurra con su participación en la Copa Libertadores que en este naciente torneo local. A ese ritmo se jugó en el José Amalfitani, donde los arqueros estuvieron casi de testigos. Tan liviano fue el trámite de este debut que Germán Delfino sólo mostró una tarjeta amarilla: a Matías Rojas, a los 30 minutos del primer tiempo.

Esta fue la tercera excursión de Racing a Liniers en apenas siete meses. Porque para entender al fútbol argentino, a veces, es necesario una guía. En diciembre pasado, Vélez venció por 2 a 1 a la Academia por la zona complementación de la Copa Diego Maradona. En mayo, hace sólo dos meses, se volvieron a cruzar en el José Amalfitani. Fue 0 a 0, con triunfo por penales para los de Juan Antonio Pizzi, que se clasificaron así a las semifinales de la Copa de la Liga.

Ahora se encontraron para poner primera en un campeonato largo de 25 fechas. Y se notó que no había demasiado en juego. No sólo porque se trata de un debut sino porque los dos equipos están más atentos a lo que suceda entre semana, en los octavos de final de la Copa Libertadores. El martes, en Avellaneda, Racing debe darle valor al 1 a 1 que consiguió en San Pablo. Y el miércoles, en Guayaquil, Vélez buscará sostener el 1 a 0 ante Barcelona de Ecuador.

Aunque tengan algunos puntos en común en su carrera como futbolistas en España y en su formación como entrenadores, Mauricio Pellegrino y Pizzi tomaron decisiones distintas para gestionar la rotación en este arranque de temporada. Pellegrino optó por poner en esta primera fecha un equipo muleto: además del debutante Nazareno Romero en el lateral izquierdo le dio la chance a juveniles con muy pocos minutos como Nicolás Garayaldo y el brasileño Lenny Lobato. El DT académico, en tanto, modificó medio equipo en relación al empate en el Morumbí. Mantuvo la base defensiva, con la aparición de Iván Pillud en el lateral derecho, y optó por otro bloque de ataque con Matías Rojas y Maximiliano Lovera como mediocampistas a pierna cambiada y Darío Cvitainich y Javier Correa en la delantera.

El partido por momentos tuvo el ritmo de un amistoso de pretemporada. Se jugaba lejos de los arcos. Y el frío y las tribunas vacías no ayudaban para contagiar. Apenas se encendían algunas chispas cuando la pelota pasaba por la zurda precisa de Ricky Álvarez, que intentaba manejar el mediocampo local, con espacios a la espalda de Cvitanich.

Pizzi ya había usado al ex Banfield en una posición distinta a la que jugó durante toda su carrera. Ya no se mueve como delantero centro sino detrás del 9. El entrenador imagina una función similar para Lisandro López, cuando logre ponerse a punto después de los meses de inactividad, por lo que probó en los entrenamientos. Anoche, por segundo partido consecutivo Pizzi decidió dejar sentado en el banco de suplentes durante los 90 minutos al ídolo. Lo de San Pablo fue lógico. Lo de Vélez fue llamativo. Será un factor a tener en cuenta a lo largo del semestre.

La mejor jugada del partido llegó a los 32 minutos del segundo tiempo. Racing, con paciencia, dio toda la vuelta por la medialuna de la defensa, juntó más de diez pases y puso a Pillud en posición de ataque. El lateral mandó el centro atrás, Ignacio Piatti conectó pero definió desviado. La sensación fue que si no entró esa, ya no no iba a entrar ninguna. A la de Piatti le siguieron dos más para el visitante, con menos claridad, que no pudieron aprovechar Rojas ni Tomás Chancalay. Pero no era una noche para gritos.

Sobre los minutos finales empujó más la Academia. Sin embargo Pellegrino respondió con cambios. Cerró los últimos cinco minutos del juego con Agustín Bouzat, Lucas Janson, Ricardo Centurión y Juan Manuel Lucero. El cuarteto habitual de ataque. Fue el mejor rato del partido. Lástima que llegó al final.