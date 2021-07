Este mediodía, desde la Dirección de Emergencias 107 donde se encuentra uno de los 24 nodos de vacunación contra el Covid-19, el gobernador, Juan Manzur, celebró la colocación del millón de vacunas en la provincia. Agradeció a todo el equipo de salud de la provincia por haber trabajado para inmunizar a la población, sin parar, incluso fines de semana y feriados.

Con una pantalla de fondo que llevaba el conteo en vivo de la cantidad de vacunas colocadas, y que reflejaba 1.000.607 dosis aplicadas (entre primeras y segundas), el Gobernador dijo: “Es un día de alegría por el que le agradezco a todas las enfermeras, médicos, personal sanitario y a la ministra de Salud Pública de la Provincia, Rossana Chahla, que en plena pandemia se puso al frente a recorrer los hospitales y a atender a la gente”.

En esa línea, Manzur recordó que “el sistema de salud estuvo muy tenso, pero nunca colapsó por el gran esfuerzo que hicieron todos. El personal tenía que atender a nuestra gente enferma en los hospitales y sanatorios, pero a la vez siguió vacunando. Un logro tremendo producto de trabajar sábados, domingos y feriados incluidos”.

Desde Tucumán, el Gobernador le agradeció al presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien “hizo posible que hoy tengamos las vacunas. Habló con otros países y laboratorios para conseguir las dosis y cuidar a su gente. Tucumán tiene hoy más de un 1.000.000 de vacunas puestas y eso es también por el esfuerzo del Presidente”.

Estuvieron presentes en el vacunatorio el diputado nacional y presidente de la Comisión Acción Social y Salud Pública de la Cámara Baja, Pablo Yedlin; los legisladores provinciales Reneé Ramírez y Sandra Mendoza; el secretario ejecutivo médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz; el director de Gestión Sanitaria, Miguel Ferre Contreras; y Francisco Barreiro, director de Emergencias 107.

Yedlin expresó: “en el 107 reconocimos el trabajo de enfermeros, enfermeras, médicos , médicas y del personal administrativo en toda la provincia que, en 200 días, viene haciendo un trabajo excepcional en la campaña de vacunación que es la más grande que nos tocó como país”.

También dijo: “Un millón de dosis en una provincia con 1.6 millón de habitantes es una buena proporción. Sin embargo, hay gente que no se vacunó. En cada franja etaria hay personas que quedan sin vacunarse, no son muchas pero todavía no se inmunizaron. Estas son las personas que van a tener el mayor riesgo de enfermarse si es que no se vacunan porque serán las más susceptibles. Le pedimos todos los tucumanos, a los que se les pasó el turno, que se acerquen a los nodos”.

