En el barrio privado Puerto Mbiguá, en Ituzaingó, Corrientes, se realizó una fiesta clandestina y en el escenario el cura John Rajimón, rector del Colegio Roque González bendijo el evento ante los presentes.

Descontrol en Ituzaingó: detectan casos positivos tras masiva fiesta ilegal

Rajimón se subió al escenario y la bendición que destinó a cada uno de los asistentes se volvió viral luego de que los jóvenes lo registraran con sus teléfonos celulares y colgaran la escena en sus redes sociales.

“No sabía nada de la fiesta, era una inauguración de un centro de loteo y me invitaron”, explicó el cura. “Me sorprendí de ver tanta gente. No sabía que era un evento, vi muchísima gente“, dijo luego de que se volviera pública la ceremonia.