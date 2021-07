Si algo caracteriza a la influencer italiana Chiara Ferragni es su estilo colorido y vibrante. Y ser una de las más grandes referentes de las tendencias del mundo fashion, claro. Con una comunidad de casi 25 millones de seguidores en Instagram, su galería de imágenes es una verdadera fuente de inspiración fashionista en la que ganan las paletas shocking y los últimos caprichos de la moda.

Es una de las influencers más famosas del mundo. (Foto: @chiaraferragni).

El fetiche de la temporada sin dudas son las prendas tejidas al crochet, que combinan diferentes colores y entramados. Y no solo Chiara se suma a esta tendencia, sino también Vittoria, su hija de tres meses. En una de las últimas publicaciones, la bloggera compartió una serie de postales de su beba enfundada en un total look al crochet, que incluyó hasta un pequeño sombrerito.

¿Los detalles? Un conjunto de chaleco y short de punto a rayas fucsias, amarillas, rosas, verdes, violetas y turquesas.

Vistió con un total look a crochet. (Foto: @chiaraferragni).

“Look de domingo” escribió la influencer en el pie de foto de la imagen, que alcanzó rápidamente los más de 750 mil “Me gusta” y casi 4500 comentarios. Pero eso no fue todo, poco después de este posteo compartió otro total look al crochet en color rosa bebé que le ofreció a sus seguidores una segunda tanda de pura ternura.

A puro rosa. (Foto: @chiaraferragni).

Esta vez, el mini outfit fue un body de punto color rosa bebé con botones a lo cuello polo y un gorrito bicolor en blanco y rosa, haciendo juego. “Lo mejor de estos días”, fueron las palabras que Ferragni le dedicó a las postales, que fueron un compilado de momentos familiares de la última semana.

Marcan tendencia en redes. (Foto: @chiaraferragni).

Anteriormente, había sido mamá Chiara quien había deslumbrado a su numeroso público luciendo un conjunto supertrendy en crochet. La influencer compartió semanas atrás una selfie en el espejo, donde se la puede ver vistiendo un conjunto de top con breteles y una falda abotonada de punto. El color elegido fue el naranja, típico de su guardarropa, combinado con distintos colores en los detalles como celeste, amarillo, verde, rosado, azul, lila, violeta, entre otros.

Se sumó a la moda crochet. (Foto: @chiaraferragni).

Sin dudas, Chiara es una de las personalidades más atrayentes e innovadoras en el mundo de la moda y se atreve a todo. Su paso por el Festival de Cannes enfundada en un espectacular vestido de alta costura verde lima demostró su poder como influencer en el mundo de las tendencias, el lujo y las redes sociales.

