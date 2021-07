Este domingo en Chile se desarrolla la primaria presidencial de las coaliciones oficialista Chile Vamos y la opositora Apruebo Dignidad, con estrictas medidas y protocolos sanitarios debido a la pandemia del coronavirus, que ya tiene casi 1,6 millones de contagios y más de 34.000 muertes.

En la nueva cita electoral no estarán presentes los partidos de centro izquierda de la ex Concertación, por no llegar a un acuerdo con el bloque Apruebo Dignidad, que aglutina el Partido Comunista y el progresista Frente Amplio.

Desde las 8 de la mañana están abiertos los centros de votación y hasta las 18 (19 de Argentina), donde los chilenos deberán acudir con su cédula de identidad, barbijo, lapicera azul para marcar el voto y evitar aglomeraciones, ya que el ahora máximo por cada fila en cada mesa será de sólo 10 personas.

Igualmente no se esperan grandes aglomeraciones de votantes, ya que sumado a la baja participación ciudadana de las últimas elecciones, este fin de semana es largo y muchas personas aprovecharon para hacer turismo, ya que era el primero sin cordones sanitarios para viajes interregionales desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020.

Están habilitados para votar todos los ciudadanos que no tengan afiliación partidaria y los inscriptos en las fuerzas políticas que participan de las primarias.

En esta jornada hay sólo dos primarias inscriptas, ya que este paso previo no es obligatorio para los partidos políticos: la de la coalición oficialista Chile Vamos y la opositora de izquierda Apruebo Dignidad.

Chile Vamos tiene cuatro candidatos en disputa: Joaquín Lavín (UDI), Sebastián Sichel (independiente), Ignacio Briones (Evopoli) y Mario Desbordes (Renovación Nacional).

En el pacto Apruebo Dignidad, en cambio, competirán dos candidatos: Daniel Jadue, alcalde de la comuna capitalina de Recoleta y ficha del Partido Comunista (PC), y Gabriel Boric, diputado militante de Convergencia Social (CS), partido miembro del Frente Amplio.

En la boleta electoral, la coalición conservadora tendrá la letra A y la de izquierda, la B.

El padrón electoral habilitado para votar asciende a 14.900.089 ciudadanos y se espera que los resultados estén antes de las 21 horas (22 horas de Argentina), pero dada la baja participación que se espera, posiblemente los resultados se conozcan antes.

Fuente: Cadena 3