Abel Pintos se quebró al recordar a una amiga. El cantante fue uno de los invitados a esta nueva edición PH, Podemos Hablar. Como en todas las ediciones, el programa cuenta con un segmento donde todos los participantes se acercan a una fogata y rememorar cosas de su pasado.

En esta ocasión, fue Abel Pintos el que conmocionó a todos en el piso de Telefe.

Durante la dinámica del fuego y la consigna de elegir un momento para volver el tiempo atrás, Abel escogió una ceremonia religiosa para recordar una desgarradora historia personal. “Yo iría al día de mi comunión, porque fue la última vez que vi a una amiga que se llamaba Corina”, relató el cantante hasta que las lágrimas lo interrumpieron.

Tras unos segundos de silencio absoluto, solo interrumpido por su respiración entrecortada, el autor de “Motivos” explicó por qué lo afectaba todavía ese momento vivido hace muchos años.

“Cuando se fue, que no se podía quedar mucho tiempo por un tema de salud, me mandó decir por otra amiga que me quería dar un beso en el cachete”, relató el bahiense emocionado por la ternura de la aclaración. Y se tomó otros segundos para continuar: “Vino, me dio un beso, yo le di un beso y me dijo: Te quiero y yo no sabía decir te quiero”, agregó entre lágrimas. Y terminó el recuerdo como pudo: “No la vi nunca más y la recuerdo cada día de mi vida”.

Ante el llanto del músico, todos sus compañeros de piso se emocionaron y trataron de consolarlo. Denis Dumas, otra de las invitadas, con lágrimas en los ojos, le extendió sus manos como signo de compasión. Se pudo ver a la bailarina Magui Bravi emocionada con lágrimas en los ojo.



El casamiento de Lionel Messi

Después de contar su experiencia redentora en el Festival de Viña del Mar, y luego de hablar con los invitados sobre la incomodidad que conlleva actuar en festejos privados, Abel Pintos recordó su actuación sorpresa en el casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo . Según contó el bahiense, terminó de convencerse de ir cuando supo que los novios, sobre todo Antonela, tenían una conexión muy especial con “Sin principio ni final”, el tema que interpretó durante la celebración realizada en Rosario en junio de 2017.

No se trató de un show privado en la fiesta, sino de una actuación sorpresa en la ceremonia, por lo que tuvo que tomar los recaudos del caso. Pasó un día y medio encerrado en el hotel y siguió la celebración escondido detrás de una columna y unas plantas, desde donde observaba la situación esperando el gesto tan ansiado para poder salir del anonimato y cantar su canción.

Los novios, cada uno en su mundo, tardaron en advertir su presencia. Pero al escuchar su voz, los familiares en las primeras filas empezaron a codearse y de repente, toda la ceremonia lo estaba mirando a él, incluidos, por supuesto, Leo y Anto. “Se emocionaron mucho”, resumió Abel, que sorteó los nervios de la situación con profesionalismo de artista. El tiempo del cholulo llegó un rato después, cuando Lionel y Antonela pidieron conocerlo, aunque en esta oportunidad el sentimiento era recíproco: “Fue como que los tres nos pedimos la foto al mismo tiempo”, finalizó.

Fuente: El Tribuno Salta