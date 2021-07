Marta Fort, la hija mujer adolescente del recordado Ricardo, dio a conocer en qué gasta su fortuna y el destino que le da al dinero que obtiene por sus apariciones televisivas.

La joven de 17 años ya demuestra tener una personalidad muy decidida y sus objetivos muy claros.

Es por eso que, en una de sus interacciones con sus más de 600 mil seguidores en su cuenta de Instagram, ante la consulta de un usuario de ¿en qué gasta el dinero que recibe cuando participa en algún programa de televisión?, Marta Fort no dudó en explicar que ese dinero lo dona a un refugio de perros callejeros.

“El año que viene seguramente me involucre con alguna ONG que ayude a niños”, detalló también la melliza de Felipe respondiendo de manera amigable a sus seguidores de Instagram y también de Twitch.

Recordemos que los chicos perdieron a su padre, el famoso multimillonario Ricardo Fort, que murió en noviembre de 2013 con sólo 45 años, como consecuencia de una sepsis generalizada y paro cardiorrespiratorio.

Desde ese entonces, los hermanitos Fort quedaron bajo la custodia de Gustavo Martínez, ex pareja de su padre y hombre de confianza de toda la familia.

Claro que los chicos son herederos de la histórica empresa familiar de chocolates nacionales, por lo que dinero no les faltará jamás. Tal vez por eso, la curiosidad de sus miles de seguidores en saber qué hacen con el dinero extra que comienzan a ganar por sí mismos.

Es así que, tanto Marta como Felipe, pueden darse el lujo de generar dinero y deshacerse de él, por ejemplo donándolo.

Tiempo de San Juan