El expresidente boliviano Evo Morales dijo Mauricio Macri deberá ser juzgado “en Bolivia o donde sea para defender a la democracia en América Latina” y para que “nunca más haya golpes de Estado” en la región como sucedió en 2019 contra su Gobierno, en el marco de la investigación por el presunto envío de armamento desde Argentina mientras era depuesto del poder.

En ese sentido, Morales tildó al exmandatario argentino, quien quedó la semana pasada formalmente imputado como responsable del supuesto contrabando agravado de armas y municiones a Bolivia el 12 de noviembre de 2019, de ser “agente del imperio”.

Además, afirmó que “la CIA contrató la inteligencia argentina para el golpe de Estado” en su contra.

En un reportaje publicado este domingo en el diario Página/12, el expresidente boliviano pidió dejar “en manos de la Justicia boliviana todos los elementos y pruebas que existen, de actos ilegales e inconstitucionales” perpetrados para su derrocamiento.

“Entonces, si procede en la norma, (Macri) deberá ser procesado en Bolivia o donde sea pero no para defender a Evo ni la democracia en Bolivia sino la democracia en América Latina”, dijo.

Y agregó: “Debe ser juzgado para que nunca más haya ese tipo de golpe de Estado: presidentes de gobiernos de derecha sometidos al imperio dando golpes a un hermano país como Bolivia”.

“Si nos basamos en las normas bolivianas, los que permitieron el ingreso de ese armamento tienen 30 años de cárcel. Álvaro García Linera lo explicó muy bien”, completó Evo Morales.

“Yo tuve muchas reuniones con el presidente Macri. En una reunión me preguntó. ¿Evo, este año cuánto va a ser tu crecimiento económico?. Y yo le dije: Está programado más de 4.5 por ciento. Me preguntó qué había hecho para eso y le contesté: Hay que nacionalizar nuestros recursos naturales. Cuando le dije ‘hay que nacionalizar’, ya no me habló más”, contó.