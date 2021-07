La madre de Guido Süller falleció en julio de 2019. El mediático confesó ayer que nunca fue a visitar su tumba.

“La extraño tanto”, dijo con lágrimas en los ojos Guido durante la emisión de este sábado de Secretos verdaderos (América). “Es el día de hoy que espero que se abra la puerta y aparezca. No puedo entender que se haya ido”, añadió.

El actor indicó que los restos de Nélida Belgiorno descansan en el cementerio de Chacarita, pero que él no puede ir a visitarla. “Está en un nicho, frío, oscuro y solo. No puedo ir a verla, porque me darían ganas de sacarla”, sostuvo. También contó que muchas veces, cuando hace frío, quiere ir a visitarla para “abrigarla”.

Además contó que hablaba con ella. “Es mi ángel de la guarda, siento que está conmigo. Me está ayuda mucho”, aseguró. Según expresó, recibe señales de Nélida. “Yo estoy construyendo una casa en San Sebastián, y un día de mucho viento. Yo miré y había una puerta corrediza entreabierta. Fui a cerrarla y justo me cae un mensaje de WhatsApp, entonces me frené para mirarlo”.

En ese preciso momento en el que el hermano de Silvia Süller paró su marcha para mirar el mensaje, pasó un “milagro”. “Miro el WhatsApp y, a centímetros de mí, cae de seis metros de altura un vidrio doble, de unos 200 kilos que estalló al lado mío explotó en el piso. Si no me hubiera llegado ese mensaje…”, narró el arquitecto y aseveró: “Fui mi mamá que me está cuidando”.

Guido también reveló que fue a ver a una parapsicóloga que convocó a su madre y que, en ese momento, la mujer le dijo que su madre la perdonaba por una situación que había atravesado Guido con ella. “La parapsicóloga es real, porque sucedió algo muy íntimo entre mi mamá y yo cuando la estaba cuidando. Algo que no sabía nadie. Yo le grité fuerte. Jamás le había faltado al respeto a mi mamá y es el día de hoy que no sé cómo pedir perdón por el grito que le pegué”, reveló el mediático.

“La parapsicóloga me dijo que mi mamá me disculpaba por el grito que le había pegado. Pero eso no lo sabía nadie [solo mi mamá y yo]”, completó.