El heptacampeón se quedó con el Gran Premio de casa luego de eliminar a Max Verstappen en la largada. Por la polémica maniobra, el piloto de Mercedes recibió una penalidad de 10 segundos, pero aun así le alcanzó para llevarse la victoria. Charles Leclerc, quien dominó la mayoría de las vueltas, fue segundo. Valteri Bottas subió el último escalón del podio.

Se suma un capítulo más a la serie Verstappen-Hamilton de la Fórmula 1, de esos que marcan un antes y un después en una historia. La victoria del neerlandés en el Sprint clasificatorio del sábado le permitió largar en pole en la final de hoy y Hamilton debió hacerlo desde el segundo cajón de partida.

El británico atacó agresivamente la posición del piloto de Red Bull desde el momento de la largada. En la curva 11, que se dobla a alrededor de 280 km/h, el local impactó contra el monoplaza de su rival, que salió eyectado hacia la contención de neumáticos. La competencia se neutralizó automáticamente con bandera roja. Verstappen salió ileso de milagro, aunque conmocionado y algunas muecas de dolor en sus movimientos. Fue trasladado a un hospital de Inglaterra para realizarle estudios complementarios.

El toque de la polémica que dividió las aguas en el mundo de la F1:

Retirar el auto destruido de Verstappen y volver a poner en condiciones las defensas del mítico circuito inglés demoró 45 minutos. El relanzamiento se dio con Leclerc partiendo desde la posición de privilegio. El piloto de Ferrari, que había largado cuarto, le ganó la pulseada a Bottas en el inicio y aprovechó el toque de primero y segundo para saltar a la punta.

Luego de las altas revoluciones de la primera vuelta, el monegasco estableció una diferencia con sus rivales y dominó con tranquilidad. El momento de tensión llegó entre la vuelta 15 y 18, cuando el piloto de Ferrari notificó problemas en el motor. Hamilton se acercó peligrosamente, pero la escudería italiana logró solucionar el inconveniente justo a tiempo desde los boxes.

Los principales cambios posicionales se dieron en la mitad del pelotón y la carrera entró en una meseta donde pasó poco. Lo más llamativo de la mitad de competencia fue la decisión de los comisarios deportivos: encontraron a Hamilton culpable de la maniobra que dejó afuera a Verstappen pero lo sancionaron con 10 segundos (que debió cumplir en los boxes en el momento del cambio de neumáticos).

El piloto de Mercedes no bajó la guardia y siguió presionando. El notable rendimiento del coche alemán le permitió descontar el tiempo perdido, alcanzar a su compañero de equipo Bottas (que lo dejó pasar por orden de equipo) y, a 3 vueltas del final, superar a Leclerc. Paradójicamente, la maniobra se generó en el mismo sector donde se produjo el incidente con Verstappen.

Al cabo de 52 giros al trazado de 5.901 metros, Lewis Hamilton logró la victoria número 99 de su historial y desató la alegría de las casi 180 mil personas que se encontraban en las gradas. Con estos resultados, el campeonato pilotos quedó al rojo vivo: Max Verstappen domina con 185 puntos. Hamilton recortó la diferencia de 33 puntos que había hasta antes de esta fecha y quedó a 8, con 177 unidades. Lando Norris desbancó a Bottas del tercer lugar y llega a la suma de 113.



La tabla de constructores también quedó apretada entre los dos primeros. Red Bull ostenta 289 puntos (Sergio Pérez tuvo un pésimo fin de semana y no pudo sumar fuerte) y Mercedes ahora escala a 285. En otra historia, pero en buen trabajo, se encuentra McLaren, con 163.

Esta fecha abrió muchos interrogantes que tendrán respuestas en la próxima exigencia de la máxima categoría del automovilismo mundial, que será el fin de semana del 1 de agosto en Hungría. La escalada de conflicto entre Hamilton, que intenta sumar su octava corona, y Verstappen, que busca su primer título, parece no tener techo.

