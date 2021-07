Eso les dijo a sus cinco hijos un hombre de 43 años. La mujer buscó refugio en la casa de una familiar y el sospechoso fue aprehendido.

Antenoche, alrededor de las 23, una mujer de 35 años se encontraba en su domicilio del barrio 7 de Abril de la ciudad de Colonia Dora, departamento Avellaneda. Estaba cenando con sus cinco hijos, la mayor de 19 años y la menor, de 5. En esa circunstancia, arribó la pareja de la mujer y padre de todos los chicos. Apenas pisó el comedor, el hombre de 43 años comenzó a insultar a su concubina con palabras irreproducibles, hasta que pronunció la amenaza. Miró a sus hijos que estaban sentados en la mesa y les dijo: “Su mamá ya me está cansando, hoy seguro que se quedan sin su mamá porque la voy a c… a puñaladas”.

Temiendo por su vida y conociendo la agresividad de su pareja, la mujer se encerró en la habitación. Llevó con ella un escobillón, con el afán de tratar defenderse de alguna manera de una nueva agresión del sujeto.

Sin embargo, la víctima de la brutal amenaza no quedó tranquila. Ni su casa ni su habitación eran sinónimo de seguridad. Logró salir del dormitorio, llegó a la calle y corrió hasta el domicilio de su madre, donde buscó refugio y fue contenida emocionalmente por sus familiares. No obstante, minutos antes de la hora 0, se presentó su hija de cinco años en la casa de su abuela y le dijo a su madre que su papá la estaba buscando con un cuchillo.

La víctima no aguantó más y llamó a la Policía. Personal de la Comisaría Comunitaria Nº 42 se trasladó hasta el lugar, donde escuchó el relato de la mujer. Seguidamente, realizó la denuncia en la dependencia.

La denunciante expuso ante los uniformados que no es la primera vez que la amenaza de muerte.

En este sentido, afirmó que “siempre” sufrió agresiones físicas y verbales de parte de su concubino, quien hacía imperar el miedo en su familia.

Conmocionada, la mujer indicó que estaba cansada de tanto miedo y tanta violencia a lo largo de los años, por lo que pidió que el hombre fuera expulsado del hogar para que pudiera vivir tranquila con sus hijos, quienes también le tienen “terror”.

La fiscal Florencia Garzón ordenó que se activara el botón antipánico a la mujer y dispuso la aprehensión del sospechoso, de apellido Sosa, por amenazas calificadas por el uso de arma blanca, la que se concretó en los primeros minutos de ayer.