Patricia Sosa y Oscar Mediavilla se casaron en los ’70. Y también se divorciaron. A los pocos días, él la re conquistó y desde ese momento no se separaron más aunque optaron por vivir en casas separadas desde siempre. “Sólo convivimos cuando nos vamos de vacaciones”, dijo ella, en su movil de Intrusos.

“Ahora está trabajando en Chile y lo extraño mucho porque él es cariñoso, agarrero. Más allá de que estamos acostumbrados a no vivir juntos, se extraña igual. En Chile volvieron a cuarentena estricta y estaba encerrado, como loco. En cambio, yo la hubiera pasado bien porque hago cursos, medito. Encima él es de mecha corta. Imaginate, sin poder salir de la habitación del hotel”, dijo Patricia Sosa en América.

La pandemia los agarró en Córdoba, donde tienen una casa, y ella lo contó en vivo: “La experiencia en Córdoba fue una prueba para nosotros, porque desde que éramos chicos que no convivíamos tanto tiempo. Y qué suerte que habíamos crecido, transitado la vida y teníamos experiencia porque nos llevamos maravillosamente bien, cosa que antes no pasaba porque los egos podían más”.

“Y solos en la montaña, a cuatro kilómetros del primer pueblo, la pasamos bien. Un día puso una música y me sacó a bailar, cosa que no hizo ni de novios porque no le gusta bailar. Y después puso un karaoke y me cantó ‘El día que me quieras’. Me enamoré de nuevo”, afirmó Sosa.

“Cuando volvimos a Buenos Aires le pedí que se quedara en casa, y se quedó hasta que se fue a Chile, pero nunca sacó la ropa de las maletas. Debería ver eso con su terapeuta, o piensa que no lo voy a aguantar o que él no me va a aguantar. Es lindo envejecer al lado del otro y estaría bueno que ya se quede”, se sinceró.

“Dormir en habitaciones separadas es fundamental, porque el control remoto es un justificativo para el divorcio. Y la temperatura ni te hablo, porque no me gustan las estufas, me secan la mucosa y él se congela, tiembla al lado mío”, terminó la cantante.

