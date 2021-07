Un nuevo lote de vacunas contra el coronavirus llegó hoy a Tucumán. Son 26.200 dosis de AstraZeneca y 28.800 de Sinopharm que permitirán continuar con la campaña de inmunización.

En este contexto, anoche se abrió la inscripción para vacunar a las personas de 18 y 19 años. Los interesados deben inscribirse en www.vacunartuc.gob.ar.

Estas nuevas dosis “van a ser distribuidas en los distintos nodos, para poder cumplimentar con los turnos ya otorgados”, comentó la ministra de Salud Pública, Rossana Chahla, quien recepcionó los sueros en el Depósito Central del Siprosa.

“Para la inscripción es importante aclarar que nosotros trabajamos con el padrón electoral y muchas de estas personas todavía no figuran en dicho padrón. Esto quiere decir que las que votaron van a estar, y las que no votaron, no. En ese caso pueden enviarnos un mail para decir que los incorporemos al padrón dentro de los casos excepcionales”, aclaró la funcionaria en relación a los tucumanos de 18 años.

Además, muchos de estos jóvenes que cumplen este año los 18, una vez que estén cumplidos, recién van a poder acceder a la vacuna, según explicó. Es decir que pueden ir a vacunarse solo aquellos que tengan 18 cumplidos.

Aquellas personas de 18 y 19 años que no figuren en el padrón, pueden enviar un mail o acercarse con su DNI al nodo más cercano, donde los van a incluir en el padrón y los van a vacunar.

Ministerio de Salud

El 69% de la población vacunada

“Nosotros estamos muy contentos y conformes porque superamos el millón de primeras y segundas dosis colocadas. Lo que significa que tenemos el 69% de nuestra población vacunada, por lo menos con una dosis. Esto es gracias a una gran adherencia de todos estos grupos etarios. Al igual que no pasaron ni 24 horas desde que abrimos el ultimo link y ya tenemos bastantes inscritos”, expresó la ministra.

Y cerró: “Es importante decirle a la gente que la única herramienta para evitar enfermarnos de forma grave es la vacuna. Necesitamos que todos nos vacunemos para tener esa inmunidad colectiva que necesita Tucumán, dada la cantidad de personas que vivimos y la densidad de población. Así que le pedimos a aquellas personas que aún no se han vacunado, que se animen y que se acerque con su DNI a cualquier nodo más cercano, porque la vacuna es la mejor protección que podemos tener contra el virus”.

