El gas es uno de los suministros que mayor desembolso económico supone. Si querés ahorrar en la próxima factura, tomá nota de algunos consejos.

1. Aprovechá las horas de sol

El sol es la mayor fuente de energía gratuita que podemos encontrar. Así que aprovechá las horas de mayor incidencia del sol en tu hogar para abrir las cortinas y subir las persianas. Será el encargado de subir unos pocos grados la temperatura de las partes de la casa en las que incida.

2. Abrigate

Somos muchos los que tenemos la costumbre de andar por casa sin apenas ninguna prenda de abrigo. Pues bien, en invierno, y más si hace frío, se hace necesario que nos cubramos con alguna capa de más. Este simple gesto evitará que tengamos la necesidad de subir más de la cuenta la temperatura.

3. Ventilá con la calefacción apagada

Aunque haga frío, cualquier hogar debe ventilarse por lo menos 10 minutos diarios. Empezá a hacerlo a primera hora del día y antes de encender tu calefacción, así evitarás perder el calor de tu hogar y derrochar en energía.

4. Tus artefactos en perfectas condiciones

Es importante cada cierto tiempo que un técnico revise que todos funcionen correctamente.

5. Aislá puertas y ventanas

Contar en casa con unos buenos cerramientos se hace indispensable si querés reducir el consumo de gas. Para ello revisá puertas y ventanas y comprobá que no entre frío por ellas. Si notás que pasa, intentá colocar gomas bajo las puertas para evitar la entrada de frío por ella y bajar las persianas en cuanto se vaya el sol, de esta manera evitarás malgastar calor.

6. Colocá los radiadores estratégicamente

El mejor lugar es bajo las ventanas, conseguirás que el frío que pueda entrar a través de tus ventanas, sea calentado de inmediato.

7. No obstruyas el paso de calor

No ubiques delante de tus radiadores ningún elemento que pueda obstruir el paso de calor. Evitá colocar ropa mojada sobre los radiadores para secarse y en general no coloques delante cortinas, muebles, etc.

8. Apagá la calefacción de noche

Durante la noche aprovechá el calor residual de tu vivienda, abrigate bien en la cama y apagá o por lo menos bajá bastantes grados tu calefacción.

