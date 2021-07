Un hombre permanecerá ocho días en prisión preventiva por el robo de un celular. El sospechoso ha sido acusado de cometer este delito ayer en el local comercial de la víctima.

Esta mañana, se realizó una audiencia de control de aprehensión, formulación de cargos y medidas de coerción en contra del hombre, por el hecho registrado en una verdulería ubicada en avenida República del Líbano al 900, en la capital.

En representación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el auxiliar fiscal, Gabriel Veglia, manifestó en el acto procesal que el joven había sido señalado por cometer un robo simple en grado de tentativa. Asimismo, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva por el plazo de 30 días; mientras que el juez actuante hizo lugar al pedido de forma parcial: dispuso un plazo de ocho.

El MPF consideró que existe el riesgo de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Es que el imputado, apenas fue detenido, y conforme surge del acta policial, había dado distintos nombres. A la vez, no aportó su DNI y expresó que no recordaba los datos, lo que no posibilitó acceder a su identidad real. Aún resta confirmar su identificación.

Al finalizar la audiencia, el magistrado dispuso que el acusado sea trasladado al penal de Villa Urquiza o a una dependencia policial.

Según las primeras averiguaciones, el hecho ocurrió el sábado, alrededor de las 13.40, en la verdulería de la víctima. Aprovechando la distracción de la propietaria, el imputado se apoderó de un teléfono celular que estaba apoyado en un mostrador, cercano a la puerta de acceso. Luego se dio a la fuga.

La encargada de un local vecino y un testigo le advirtieron a la dueña que el delincuente había salido corriendo. De inmediato, la víctima alertó a un policía que se encontraba a pocos metros del lugar. El agente logró reducirlo en inmediaciones de República del Líbano e Italia.

Durante la requisa, el hombre sacó de entre su ropa el celular de la víctima. En esos instantes, forcejeó con el uniformado y huyó nuevamente. Fue aprehendido a los pocos minutos en Italia y Suipacha.