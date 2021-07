Tras su paso por el Cantando, la Bomba Tucumana continuó inmersa en los medios y se quedó en Buenos Aires para aprovechar las distintas posibilidades laborales. Así, la cantante brilla cada noche en este desafío en Polémica en el bar.

La histriónica artista disfruta de su presente, se ríe y entretiene con sus ocurrencias. Claro que no todo es trabajo y Gladys también desea encontrar el amor, un aspecto de su vida que transita con bemoles. En esa línea, la blonda compartió una confesión peculiar.

En la visita a la mesa de Mirtha Legrand, la Bomba se sumergió en describir una situación con un hombre, al que le habló a cámara y de quien no quiso aportar muchos datos, pero aseguró que lo está conociendo. Así como lo incitó a que no desaparezca.

En ese raid, y mientras Pepe Cibrián contaba que conoció a su pareja por Tinder, la tucumana sorprendió al describir que varios futbolistas de Primera División la invitaron a salir a través de Instagram. A pesar de proteger las identidades, dejó entrever que se trata de un joven de Racing.

“Arde mi teléfono, me escriben muchos chicos jugadores de fútbol, no vamos a dar nombres”, arrancó la Bomba. Al unísono, todos los comensales intentaron profundizar para que brotaran más detalles de esa particularidad.

Juana Viale fue directo al hueso y le preguntó: “¿De qué equipo?”. Así llegó la revelación de Gladys: “Celeste y blanca es la camiseta. Yo le dije ‘mi amor sos menor que mi hijo, tenés 22 años, no me podés escribir a mi, soy tu abuela’. A lo que me respondió ‘no, sos divina, nunca he salido con una chica de mi edad, me encantan las mujeres grandes, ¿cuando salimos?’”.

Para terminar con esta revelación, la cantante agregó: “Son muy jóvenes, juegan en Primera. La camiseta es celeste y blanca. Hay de todo un poco. Pero yo quiero enamorarme”.

