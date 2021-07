El argentino Brian Castaño, campeón superwelter OMB, empató en fallo dividido la pelea unificatoria con el estadounidense Jermell Charlo, monarca AMB, CMB y FIB de la categoría, en el combate se realizó en el AT&T Center en San Antonio, Texas.

Steven Weisfeld (de Nueva Jersey) lo vio ganar al argentino por 114 a 113, el puertorriqueño Nelson Vázquez dio 117-111 para Charlo (este fallo desató el escándalo, sobre todo por semejante diferencia) y Tim Cheatham (de Nevada) dio empate en 114.

“Yo sentí que la pelea la gané. Quiero pedir la revancha inmediatamente, sé que la pelea la gané yo. Me ha pegado alguna que otra mano y he estado sentido en algún round, pero eso no quiere decir que yo no haya ganado la pelea. Le conecté grandes manos”, fueron las primeras palabras de Castaño tras el combate.

Fue empate entre Castaño y Charlo en San Antonio (Foto: AFP).

Noticia que está siendo actualizada.-