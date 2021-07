Sol Pérez pasó hace unos días a Los Angeles de la Mañana, el ciclo de Angel de Brito, donde contó detalles de su vida privada. Pero, sin querer, dio un detalle inesperado: casi no usa su teléfono celular, no contesta los mensajes y también le escapa al WhatsApp. ¡De otra galaxia!

Desde hace unos días, la rubia se luce en Nosotros a la mañana (por el trece) y conduce el nuevo noticiero de Canal 26 (a las 20 horas), y eso le dio espacio para hacer una ronde de prensa. En su pasada por LAM fue donde entró al tema en cuestión.

“Nunca contesté el teléfono. Odio el celular. Tengo un montón de WhatsApp sin leer”, le dijo la ex MasterChef, quien se peleó feo varias veces con Dani La Chepi, a Angelito de Brito, lo que provocó la sorpresa de todo el panel, adicto al celu.

“En este momento tengo nada menos que 318 chats sin responder. Por mí no tendría celular”, firmó. Cinthia Fernández, en tanto, le dio su apoyo y dijo en ese momento tenía 473 mensajes sin leer, lo que llamó la atención de sus compañeras de piso.

“¿Por qué no se ponen un esclavo que les responda los mensajes?”, preguntó Ángel en tono de chiste. “Mucha gente llama a mi mamá o a mi hermano para que me avisen que responda los mensajes”, contó Pérez sobre su “ingeniería” en lo que tiene que ver con el móvil.

“Yo no tendría WhatsApp, me parece invasivo. Además, no terminás de disfrutar las cosas que te pasan en el día si estás 24/7 con el celular. Me re copa mirar Instagram y miro el programa también”, reflexionó la rubia, dueña de uno de los cuerpos más llamativos del país.

EL POLEMICO NOVIO DE SOL PEREZ

En el mismo show, Sol contó detalles de su vida en pareja: “Nos costó que vaya al psicólogo con su novio Guido. Era una chica demasiado intensa”, dijo Pía Shaw. “Hace dos años estoy con mi novio. Él fue mi puntapié para empezar el psicólogo”, se largó Sol.

“A los dos meses que nos conocimos alquilamos un departamento para irnos a vivir juntos. Empezamos en octubre y en diciembre me fui a hacer temporada, él me acompañó. En ese momento, yo hacía varios móviles por día, hacía teatro”, explicó.

Sol Pérez confesó por qué empezó terapia. En Los ángeles de la mañana contó los problemas que enfrentó su relación con Guido Mazzoni le trajo su personalidad. “Sino iba al psicólogo, me separaba”. “En las épocas en las que estaba en el Bailando (por un sueño) me re calentaba mal… me recontra calentaba. Antes, más que ahora, pero soy muy chispita”, arrancó Sol.

“Me decían algo y yo ya saltaba. Me ponías una bomba y explotaba. Creo que, también, tiene que ver con donde yo estaba parada en ese momento”, explicó Pérez. “Después, empecé el psicólogo, ahora veo todo de otra manera, me río de todo. Hacer terapia me cambió en todo. Yo me re calentaba y te la seguía a muerte”, confió Sol.

“La terapia me ayudó a entender que, cuando a mi me están pasando eso, cómo lo resuelvo. Estallo o digo ´tranca Sol, te está pasando esto, mirá de qué manera lo podés resolver…´”, reflexionó la rubia. “Con la terapia y la psicóloga aprendí a manejar cosas que uno trae de su vida. Arranqué porque me di cuenta de que me era muy difícil pilotear ciertas situaciones y que me iban a traer muchos problemas a futuro”, analizó Sol.

“Puedo trabajar en equipo, me recontra copa pero soy muy hincha con el trabajo. Ya cuando veo que al otro no le importa nada, me empiezo a montar en un huevo a la persona”, compartió la modelo. “El tema no es tanto del otro sino mío. Cada uno trabaja de la manera que puede trabajar y de la forma en que le sale. Estas situaciones me llevaban a sacar una Sol que no podía manejar”, confió Sol.

“Me pasaba en la tevé pero también en la vida. Alguien hacía algo que yo esperaba otra cosa y para mi era la muerte. Saltaba y te iba a pelear”, reconoció. “Cuando a uno le molestan ciertas cosas del otro, te tenés que fijar qué es lo que te pasa. Mi psicóloga me dice ´Sol, vos crees que el mundo es todo justicia…´”, entendió Sol, que está públicamente enfrentada con Dani La Chepi, en su última “batalla” mediática.

“Para mi, las cosas tienen que ser justas pero no funciona así. A mis esas situaciones me hacían enojar de una manera que no podía controlarlo, y terminás no teniendo razón”, aseguró. “Todas las peleas mediáticas que tuve me afectaron. Lloro mal, soy muy intensa para todo. Me traía muchas peleas con Guido. El fue mi puntapié para empezar el psicólogo”, confesó Sol.

Y sobre MasterChef Celebrity, donde llegó a las semifinales, Sol terminó: “No me queda más que agradecimiento con este programa, es realmente una familia. Estoy feliz, siento que le voy a poder cocinar a mis hijos, que voy a poder hacer otras cosas”.

Fuente Paparazzi