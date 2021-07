La damnificada radicó la denuncia ante las autoridades de la Comisaría Quinta del Menor y la Mujer, desde donde se informó a la Dra. Norma Matach, integrante de la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar, quien requirió a la jueza de turno que ordene la detención del cantante,

El folclorista Claudio Acosta fue detenido ayer por personal policial, por estar acusado de haber aplicado una brutal golpiza a su pareja, una comerciante de 43 años, quien sufrió lesiones curables en siete días, según el médico que la examinó.

La damnificada radicó la denuncia ante las autoridades de la Comisaría Quinta del Menor y la Mujer, desde donde se informó a la Dra. Norma Matach, integrante de la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar, quien requirió a la jueza de turno que ordene la detención del cantante, la cual se efectivizó ayer.

Los dichos de la víctima

De acuerdo a los dichos de la víctima, el hecho ocurrió el sábado último alrededor de las 6.30, cuando Acosta —que se encontraba en estado de ebriedad— se tornó agresivo y le aplicó varios golpes de puño en diferentes partes del cuerpo, arrojándola al suelo y colocándole un pie en la cabeza.

Indicó que luego el folclorista la agarró de los cabellos y la arrastró, para después empujarla y hacerla golpear en unos muebles, donde ella volvió a caer y el sujeto aprovechó para aplicarle patadas en las piernas.

La mujer sostuvo que no es la primera vez que Acosta la golpea, aunque admitió que no lo denunció antes. Luego de la brutal agresión, alrededor de las 9.30, la víctima le dijo a Acosta que lo denunciaría, y este le pidió que no lo hiciera, que lo perjudicaría y que pensara en los hijos de él. Sin embargo, la mujer decidió denunciarlo.