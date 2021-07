Emiliano Martínez vive en un sueño. Tras saltar a la titularidad inesperadamente en el Arsenal por la lesión de Leno, se convirtió rápidamente en uno de los mejores arqueros de la Premier League en el Aston Villa. Eso le valió la convocatoria y el puesto de titular en la Selección Argentina.

Una lesión producto de un golpe con Yerry Mina, por un partido de Eliminatorias Sudamericanas, parecía complicarlo; pero se recuperó pronto y se convirtió en el mejor guardameta de toda la Copa América para al final alzar el trofeo de la mano de Lionel Messi.

Dibu quedó marcado por la tanda de penales ante Colombia, donde puso nerviosos a todos los pateadores, en especial a Mina. El ex-Independiente explicó por qué lo hizo y contó que le pidió disculpas a su colega de la liga inglesa.

“El festejo fue más por lo que yo pasé durante mi carrera profesional, que me descargué en el festejo, pero no fue nada personal. Yo le escribí a Yerry Mina, que le ofrecía disculpas, que la verdad no fue nada personal, y que lo de hablar fue algo para hacerme fuerte“, comenzó en diálogo con Diario Olé.

Y continuó: “Yerry me escribió antes del partido con Chile, por Copa América, para ver si jugaba, si estaba bien de la cabeza. Quedó todo muy bien. Yo, después de atajar el penal, por los memes, y todo lo que probablemente pasó él en Colombia, le escribí diciendo disculpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido. Él me contestó todo muy profesional. En la cancha se deja todo para ganar, se hace lo imposible para ganar. Yo hice lo posible para mi país y mis compañeros, de lograr ese objetivo. Vi el nerviosismo en ese momento y quedó ahí”.

También manifestó que es algo que suele hacer hasta en los entrenamientos: “Hay un video que estoy con mi agente, Gustavo Goñi, de la empresa Twenty Two, y está Mati, uno de los que trabaja ahí, en el que estamos haciendo penales en el barrio de Mar del Plata y yo hablándole antes del penal. Le digo ‘no me la vas a picar’, me la pica y se la atajo. Es algo que hago, mismo mis compañeros. No es algo que busco poner nerviosos a los demás. Es porque yo me siento que estoy bien hablando. Te puedo hablar cualquier cosa, como le hablo al 10 o al 25, me siento activo, por eso lo hago”.

Sobre el revuelo que generó en Colombia, donde muchos medios tildaron su conducta de “antideportiva”, aseguró: “Me entró por un oído y me salió por el otro. Esto es fútbol, yo soy argentino y quiero ganar. Lo que hacía era porque veía una posibilidad, cuando un boxeador le pega a uno, lo ve un poco noqueado y lo quiere rematar. Yo veía eso. Veía ansiedad y nerviosismo y lo utilicé. A los que no les hablé es porque no les vi esos nervios y me concentré más en la pelota. Pero cuando vi que me miraban, vi los penales contra Uruguay, vi que a ellos les gustaba el farandulero”.