En medio de algunos cuestionamientos en las redes sociales que recibe La Voz Argentina por todos los participantes que realizan más que una aceptable performance pero quedan fuera de concurso, Lali Espósito salió a dar la cara y contó qué es lo pasa en el programa de Telefe. Por qué elogian a los participantes pero no los eligen.

En las últimas horas, la jurado del reality se dispuso a interactuar con sus seguidores de Twitter y responder algunas de las tantas preguntas, o mejor dicho reclamos, que le hacen al ver que algunas presentaciones vocales no son elegidos para continuar en el concurso televisivo.

De esta manera, Lali se hizo cargo de un tuit de Malena Guinzburg en el que dejaba bien clara su crítica al ciclo, asegurando “Si no lo van a elegir, no me pongan la historia del padre porque nos hace mie…”. La jurado, entonces, recogió el mensaje dando a conocer una información desconocida hasta el momento. “Y nosotros que no lo sabemos… lo vemos aire todo… TERRIBLE”, explicó.

Otra de las críticas a las que le hizo frente la artista tuvo que ver con el reclamo sobre los participantes que lo hacen muy bien, los felicitan pero los eligen. “Lali, ¿por qué le dicen que la rompió y no dan vuelta? Pobre hombre, no hagan eso”, le escribió una seguidora. Fue allí que Lali fue completamente sincera, al responder “Hay que elegir 24 de cientos que escuchamos!!! Es tan jodido les juro”.

El rol de Espósito también causó polémica entre los usuarios, quienes acusaron a los coachs tener información de antemano sobre los participantes en las audiciones a ciega. La actriz había realizado un comentario en una de las devoluciones de un participante con información que él no había revelado: su ciudad natal, según se observó en la transmisión.

“Elegiste uno de mis temas favoritos. Si alguien me canta esta canción… no voy a decir ‘me caso’ porque no me casaría, pero es una de las canciones que más me conectan con el romanticismo. Hernán elegiste una gran canción y la hiciste muy bien, me encanta una voz como la tuya. Va a ser bonito elegir canciones bonitas para que te luzcas. Me encantaría que estés en el team Lali, podés hacer un super trabajo juntos. Si te interesa, Hernán de Tucumán, aquí está mi equipo”, dijo la ex protagonista de Esperanza Mía.

Pero, ¿cómo sabía que el participante era de Tucumán si él nunca se lo había contado al jurado, o al menos no se vio? Dicho comentario alertó a los usuarios de las redes sociales: “Che, se re pisó, ¿o no?”, “¿Cómo sabía de dónde era?”, “¿Cómo supiste si no lo dijo? Díganme que cortaron una parte porque lloro”, “No sé si alguien lo notó anoche, el participante de Tucumán Hernán Lemos al minuto 1:40 Lali le pregunta cómo se llama y nada más y se ponen a hablar de casamiento (que me parece una falta de respeto al participante) y después le dice bienvenido Tucumán”, y “Disimulen un poco”.

No es la primera vez que una interacción entre jurado y participantes levanta sospechas en el público. Esta semana una joven de 21 años oriunda de Tandil adicionó y al darse vuelta, la Sole confesó: “Me pareció que conocía esa voz, y la conozco”. Luego, ambas explicaron que habían cantado juntas en La Fiesta de la Frambuesa en Baker.

Fuente: TELESHOW