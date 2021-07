Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para conocer a alguien en la actualidad. Desde hace unos años, se crearon aplicación específicas para la búsqueda de pareja y Juana Viale hizo una inesperada confesión.

Durante ‘Almorzando con Mirtha Legrand’, Gladys La bomba tucumana reconoció que no se anima a conocer a alguien por este medio y Juana la aconsejó.

“Yo no llegué a Tinder porque justo conocí a mi pareja una semanita antes. Estuve a punto”, sorprendió Viale.

Y agregó: “Estaba siete años soltera, estaba aburrida de todo. Salí con varias personas, pero novia, no. Y dije “ya está”. Me bajé la aplicación”. Si bien no contó detalles sobre si alcanzó o no a tener algún encuentro amoroso por este medio, la conductora confesó que la tenía en su teléfono.

En cuanto al plano amoroso, Viale transita por una relación en pareja consolidada con Agustín Goldenhorn, un vínculo que cuida de la exposición pública y que protege a rajatabla y apenas habla al respecto.

Hace una semana, en el ciclo de eltrece, Juana reveló: “En algún momento de la vida me voy a casar. Si me caso, hago un fiestón tal que todos los de este equipo no pueden venir a laburar mañana. Así te lo digo. Hay que esperar que pase la pandemia. Cuando puede suceder, no se”.

Fuente Paparazzi