La semana pasada, Britney Spears recibió un alivio en medio de su lucha legal por recuperar su libertad tras obtener, finalmente, un fallo a favor. La jueza del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Brenda Penny, autorizó a la estrella pop a que pudiera contratar su propio abogado.

La Justicia aceptó la renuncia del abogado que fue designado por la corte cuando comenzó la tutela, luego del colapso mental de la vocalista. El defensor renunció dos semanas después de la sentencia pública en la que la cantante pidió elegir a su propio letrado e hizo fuertes declaraciones sobre su vida bajo supervisión.

Desde 2008, Britney estaba representada por Samuel Ingham. El descargo de Spears -el pasado 23 de junio- generó un fuerte impacto, luego de revelar que su letrado no la dejó hablar en contra de la tutela y que tampoco fue informada sobre su derecho a pedir la finalización. Luego de sus palabras, su hermana salió a dar un mensaje publico.

En las últimas horas, la cantante anunció que no se subirá a los escenarios mientras su padre siga controlando todos los aspectos de su vida. “A aquellos que critican los videos en los que salgo bailando… ¡¡¡¡Miren, no voy a actuar en ningún escenario en un futuro cercano mientras mi papá siga decidiendo lo que me pongo, digo, hago o pienso!!!! Ya lo he hecho durante los últimos 13 años”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.

Britney y su padre, Jamie Spears (Foto AP).

Además, la estrella contó que prefiere bailar en el living de su casa que subirse a un escenario de Las Vegas. “No me voy a poner un montón de maquillaje y ensayar, ensayar y ensayar otra vez y no poder hacer algo real, con mezclas antiguas de mis canciones, mientras estoy rogando que pongan mi nueva música en un espectáculo para mis seguidores…¡¡¡¡Así que lo dejo!!!!”.

La cantante también arremetió contra su padre, James Spears, y su hermana, Jamie Lynn Spears. “¡¡¡¡¡No me gusta que mi hermana apareciera en entregas de premios y cantara MIS CANCIONES remezcladas!!!!!”. “¡¡¡¡Mi supuesta red de apoyo me hizo un daño profundo!!!! Esta tutela legal mató mis sueños… así que todo lo que tengo es esperanza y la esperanza es justo lo que es más difícil de matar por este mundo…¡¡¡¡y aún así la gente lo intenta!!!”, lamentó.

El conflicto entre Britney y su padre generó un movimiento en las redes sociales de apoyo a la que fuera una de las más populares artistas estadounidenses de finales del siglo pasado.

El lema “#FreeBritney” (Libertad para Britney) ha tomado impulso este año tras el estreno del documental “Framing Britney”, una cinta elaborada por The New York Times que repasa los aspectos más controvertidos de la carrera de la artista.