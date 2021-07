Lucas Pratto dejó River, formalmente: firmó los papeles de la rescisión de su contrato y buscará nuevo destino. Y podría regresar a Brasil: lo quiere Atlético Mineiro, equipo que se enfrenta a Boca en los octavos de final de la Copa Libertadores.

El Oso, quien se recupera de una grave lesión en su tobillo que sufrió jugando para Feyenoord, está en el radar del club de Belo Horizonte, donde podría reencontrarse con Ignacio Fernández, excompañero en el Millo. Matías Zaracho es el otro jugador argentino en el plantel que dirige Cuca.

A su vez, Lucas Pratto tiene otras dos propuestas para continuar su carrera en el fútbol argentino: Gimnasia se ilusiona con tenerlo y Vélez sueña con repatriarlo.

Más allá de eso, la intención del fútbolista, de 33 años, es regresar a Brasil, donde brilló con la camiseta del Atlético Mineiro (entre 2015 y 2017) y luego jugó en el San Pablo.

Luego del empate sin goles en la ida, Atlético Mineiro y Boca definirán su llave de octavos de final de la Copa Libertadores, en Belo Horizonte. El vencedor de ese cruce se enfrentará al ganador del duelo entre River y Argentinos, que se medirán en La Paternal este miércoles, por el duelo de vuelta (la ida finalizó 1-1 en el Monumental).

Gallardo no iba a tener en cuenta a Pratto en River

A principios de mes, el Muñeco comentó: “Es un jugador que está recuperándose de una lesión y todo el mundo desea que se recupere bien porque es un gran chico. A nosotros nos aportó enormemente y mientras estuvo bien fue un jugador fundamental, pero la dinámica del fútbol tiene esto”.

Y agregó: “Considero que cuando el jugador ya no quiere estar no es una decisión del entrenador, es del jugador. Son decisiones personales y cada uno tiene sus razones, en eso podemos estar de acuerdo o no pero siempre en buenos términos”.

