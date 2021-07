Histriónica, sincera, espontánea y graciosa. Dani La Chepi imanta con su personalidad tan honesta y su historia de vida, esa capacidad de reinventarse y sobre todo ese don para generar empatía y humor.

La comediante, que adquirió una enorme visibilidad con su paso por MasterChef, no le esquiva a la sinceridad de situaciones espinosas que transcurrieron en su vida. Así se animó a compartir un capítulo fuerte, que incluyó un accionar irrisorio.

Dani visitó el piso de Los Mammones y se desenvolvió por un sinfín de sensaciones, con la risa como principal acompañante, pero también con la emoción de ver a sus hermanos y su madre cuando le mandaron saludos. Incluso se divirtió con su novio Javier Cardone.

En un tramo de la charla, y después que su hermano menor Marcos le pidiera que recordara cómo fue la experiencia de compartir temporada teatral en Mar del Plata. Inundada con las lágrimas, La Chepi recibió una pregunta de Jey Mammón: “¿Es la misma temporada que cuando volviste te rapaste?”.

Eso abrió el juego a esa anécdota, que también englobaba un problema de adicción. Dani se lanzó con total desparpajo a relatar la experiencia: “Llegué a mi casa me re enojé conmigo y con todo lo que no podía estar haciendo, me decía ‘¿cómo puede ser que no avance?’. Estaba viendo V de venganza y escabiaba como loca, eran las dos de la tarde”.

Hasta que arribó al punto clave de la anécdota: “Agarré una máquina de cortar el pelo y le entré. Cuando se me fue la borrachera me di cuenta lo que había hecho”.

Fuente Paparazzi