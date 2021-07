El Ministerio de Salud solicitó que las personas nacidas en 2003 y que se hayan inscripto para recibir las vacunas contra el coronavirus no lo hagan hasta que cumplan los 18 años de edad. Explicó que las vacunas en el país cuentan con autorización para su uso en mayores de 18 años, no así para los menores.

Las personas nacidas en 2003 deberán vacunarse una vez cumplidos los 18 años. “En caso de haber accedido a un turno dentro de la convocatoria para jóvenes de 18 y 19 años, el mismo no se pierde. Se podrá solicitar la vacunación en el nodo asignado, una vez cumplida la edad correspondiente. Solicitamos no concurrir al nodo de vacunación antes de ese momento”, se señaló desde la cartera de Salud.

“El padrón de base no registra la fecha de nacimiento, solo el año. Si dejábamos afuera a la ‘clase 2003’, no iban a poder vacunarse los que cumplieron 18 desde enero hasta hoy. Pero, al habilitar es grupo etario pueden sacar turnos pacientes 17 años que cumplen desde hoy hasta diciembre”, explicó el director de Gestión Sanitaria, Miguel Ferre Contreras, para aclarar las razones para pedir que no se vacunen algunos anotados.