Marcela Baños pasó un fin de semana a pura preocupación. El viernes por la noche descubrió que le habían hackeado el celular, y desde entonces protagonizó horas de incertidumbre y angustia. La panelista de Intrusos en el espectáculo, en las tardes de América, contó al aire el calvario que vivió en las últimas horas y que hoy la llevará a hacer una denuncia por cibercrimen en la fiscalía.

Al borde del llanto, Marcela relató cómo sucedieron los hechos que la volvieron a hacer sentir “ultrajada, sola y desnuda en la selva”, según confesó, al padecer la clonación de su telefonía móvil. “Viví un fin de semana de pesadilla. Arrancó el viernes, a la noche, mientras estaba trabajando y me di cuenta de que no podía ingresar a Twitter. Me llamó un amigo para preguntarme por un video subido a Instagram y vi que no tenía los puntitos de los datos…estaba ajena a todo lo que podía pasar con mi celular”, comenzó Baños.

“Las redes sociales me las bloquearon todas y no sabía si podían acceder a mis cuentas y a mis contactos. No entendía lo que sucedía. No sabía si era una interna de la cumbia o por donde venía la mano”, continuó Marcela, en medio de las versiones sobre las panelistas que continuarán y cuáles no en el ciclo de espectáculos.

“Me contacto con un especialista en esto y empiezo a recuperar las cuentas pero, al otro día, un actor me llama y me cuenta que le pasó lo mismo, que es un hackeo de línea. Te activan tu chip, roban la línea y, a partir de ahí, fuiste”, explicó Baños quien, días atrás, opinó sobre el “particular” comportamiento de Luciana Salazar, asegurando que “siempre es la tercera en discordia”.

“Toman tu persona y no sabes lo que son capaces de hacer. Esto parece una serie, no puedo creer lo que estoy viviendo, es una estafa. Me sentí nuevamente ultrajada, sola y desnuda en la selva”, expresó Marcela.

“Quien estuvo detrás de esto compró un chip de autogestión, respondió preguntas (las que te hacen para chequear datos, que los tenían al robarme) y la compañía de teléfono le dio mi línea”, cerró Baños.

Fuente Paparazzi