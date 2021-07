Las restricciones al número de turistas argentinos que quieren regresar al país diariamente afectó a una gran parte de la sociedad, entre los que se encontraron varios famosos que hicieron pública su situación en las redes sociales. El caso de Yanina Latorre -quien viajó a Estados Unidos de vacaciones con su familia y aprovechó para vacunarse contra el coronavirus-, tomó trascendencia luego de que ella misma expresara en reiteradas ocasiones su indignación por no poder volver a la Argentina. Finalmente, su llegada se concretó, acompañada de duros comentarios contra Alberto Fernández.

“Estoy en casa Albertico, logré llegar amor. Igual estoy cansada, me voy a tomar unos mates”, comenzó diciendo la mediática en su cuenta oficial de Instagram. “Y cuando me levante me voy a seguir quejando con Albertico, porque con la excusita de la pandemia no estás gobernando”, agregó.

La panelista de Los Ángeles de la Mañana no escatimó en críticas y acusó a la gestión actual de no gobernar: “Es un gobierno que tiene la excusita de la pandemia para echarla la culpa a todo y no hacer un carajo, solamente pandemia, noooo. Hay un país, hay gente y se está fundiendo todo”.

“Listo, soy libre. Va, no… cuarentena en casa”, manifestó sobre los días de aislamiento que deberá cumplir.

Al mismo tiempo, lanzó referencias a la Primera Dama: “Explíquenme a Fabiola (Yañez) festejando el cumpleaños en el medio del quilombo de coronavirus, y agradeciendo los regalos. Madre… por favor que alguien la asesore con el maquillaje, el cabello y la ropa”.

Y describió cómo encontró el aeropuerto de Ezeiza: “Estaba vacío. Piensen que de ahí viven las aerolíneas, los restaurantes, los bares, las agencias de viaje, los hoteles, el turismo y así todo. ¡Chicos, hay que reactivar!”.

Por otro lado, hizo alusión al test que deben realizarse todos aquellos que vuelvan del exterior: “Capítulo aparte lo que se quejaba la gente: del hisopado y de la guita que iba a tener que gastar… Había una chica de Estados Unidos que estaba acá y no entendía por qué tenía que pagar, y por qué los 7 días confinados. Claro, la chica viene de un mundo dónde la gente vive normal, donde la gente vive”.

“Con la excusita de la pandemia se va todo a la mier… Después buscan generar resentimiento hacia quienes, mal que mal, tratamos de vivir”, siguió Yanina, que contó que sus hijos, Diego y Lola, continúan en Miami.

Y concluyó señalando que continuará criticando el gobierno de Fernández: “¡No pueden coartar las libertades individuales porque hicieron todo mal, Albertico! No es que vuelvo y me voy a callar. Por mí, critíquenme, háganme carpetazos, metan en mi boca cosas que no dije… ¡no me voy a callar! Tengo derecho a quejarme y opinar”.