La serie Friends fue un éxito pocas veces visto en televisión. Una comedia que duró 10 años, con un elenco que se llevaba de maravillas y sin ningún escándalo mediático que haya generado controversia. Sin embargo, con el correr del tiempo su argumento empezó a ser analizado desde otro punto de vista: hubo falta de diversidad de personajes afroamericanos en el elenco principal.

Una de las creadoras, Marta Kauffman, se refirió directamente a este tema por primera vez en una entrevista que se vio en un especial sobre las sitcoms realizado por la CNN.

“Fue, hasta cierto punto, un producto de esa época y de mi propia ignorancia. Hubo shows afroamericanos y shows blancos. No hubo muchos que fueran interraciales”, sintetizó durante el especial History of the Sitcom.

De 1994 a 2004, Friends se metió en las historias de seis amigos que vivían en la ciudad de Nueva York, basada en las experiencias de Kauffman y su amigo -el también creador de la serie- David Crane.

Durante la década que duró, los papeles de invitados también fueron predominantemente blancos, con la excepción de un par de novias del personaje de Ross. “Supongo que en ese momento estaba pensando, ‘Esto es lo que sé. Esto es lo que sé’”, aseguró la productora ejecutiva del ciclo.

Esta no es la primera vez que Kauffman aborda el tema. En 2020 discutió la falta de diversidad durante un panel en el Festival ATX TV, donde aseguró: “Ojalá supiera entonces lo que sabía hoy, habría tomado decisiones muy diferentes. Siempre hemos alentado a las personas de la diversidad en nuestra empresa, pero no hice lo suficiente”.

“Friends” se emitió durante 10 exitosas temporadas. (Foto: AP)

A su vez, reflexionó: “Ahora todo lo que puedo pensar es en qué puedo hacer de manera diferente. ¿Cómo puedo llevar adelante mi programa de una manera nueva? Eso es algo que desearía haber sabido cuando comencé a desarrollar el show”.

Cómo fue el especial que reunió al elenco de “Friends”

Hace un par de meses, diecisiete años después de su último episodio, Friends tuvo su gran regreso. Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Lisa Kudrow y Perry volvieron a estar juntos en un set de filmación Rachel, Ross, Joey, Monica, Phoebe y Chandler, al igual que lo hicieron durante 10 años y en 236 episodios.

De izquierda a derecha, Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow en una escena del especial de reunión de “Friends”. (Foto: AP/Terence Patrick/HBO Max)

El especial mezcló nostalgia y emoción y hasta contó con tramos musicales. Uno de los momentos destacados de la noche fue la presencia de Lady Gaga. La cantante se dio el gusto de interpretar junto a Lisa Kudrow “Smelly Cat”, el clásico tema improvisado por Phoebe Buffay en sus presentaciones en el bar Central Perk.

En el programa, el conductor televisivo James Corden fue el encargado de entrevistar a los actores. Además de los reportajes hubo recreaciones de escenas famosas, instantes íntimos entre los seis protagonistas y algunos invitados especiales.