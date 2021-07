Samanta Casais quiere su revancha. Finalista y ganadora de Bake Off, le sacaron título y premio por incumplir con las reglas del contrato que había firmado. Un año después del escándalo de la final del programa, de la catarata de críticas que sufrió en redes y de padecer depresión, ella está dispuesta a la vuelta.

Samanta quiere volver a participar de un reality televisivo y lo haría en Masterchef Celebrity. En diálogo con A la tarde, por América, aseguró haber sido el “chivo expiatorio” del programa que condujo Paula Cháves. “Ahora estoy súper… nada que ver mi vida en lo que fue el año pasado con ahora. Me descalificaron porque había dos clausulas en el contrato, dos preguntas en realidad, que eran capciosas y yo contesté mal”, arrancó Casais.

“Al tener carácter de declaración jurada, infringí las leyes del certamen y por eso me descalificaron. Estuve con una depresión muy profunda. Gracias a Dios, salimos adelante”, contó Samanta. “Digo salimos porque mi novio también es parte de mi equipo y me ayudó mucho junto con profesionales, a salir de todo eso. Todo lo que viví de la pantalla para adentro, fue maravilloso”, reflexionó.

“El tema fue el después, con la repercusión en redes y toda la violencia que hubo. Hay una línea muy delgada entre lo que es amateur y profesional. Decían que yo trabajaba en la televisión y a mi nunca me pagaron un peso”, aseguró Samanta.

“Trabajar es cuando prestas un servicio y te pagan… yo fui dos veces de invitada a un programa para hacer un huevo de pascua y un rogel, que cualquiera sabe hacer. Pero se la agarraron conmigo, era el chivo expiatorio para hacer pelota, para que explote todo y que el rating se vaya a las nubes, que fue lo que pasó”, denunció Casais.

“Es parte del juego que no sabía, fui como un gallito ciego. ¿Si iría a un Masterchef si me convocan? Si, lo hago, pero ya se como jugar el juego, ni hablar. Mi novio, sobre todo, dice que tengo que ir a la revancha total. Hay amigas que me dicen ´no, por favor, me vas a matar de un infarto, basta de esto´”, confió Samanta que, en pocos días, será mamá primeriza.

“Yo creo que va a ser divertido ahora, al conocer las reglas de cómo es un reality, de que manera se manejan y todo lo que hay detrás, uno ya sabe a que atenerse cuando va a exponerse de una manera así. Sino sabés, la pasás horrible”, cerró Casais.

Fuente Paparazzi