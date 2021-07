En medio de una gran controversia, Lewis Hamilton se quedó con el triunfo en el Gran Premio de Silverstone el pasado fin de semana en la Formula 1. En el inicio de la competencia el británico chocó a Max Verstappen, flamante puntero del campeonato, y lo obligó a abandonar la carrera apenas empezada la acción.

Después de haber sido trasladado al hospital para constatar que el accidente no le provocó lesiones de gravedad, el piloto neerlandés se manifestó sobre lo sucedido a través de su cuenta de Twitter: “Me alegro de estar bien. Muy decepcionado por haber sido eliminado así. La penalización no nos ayudó y no hizo justicia a la peligrosa maniobra que Lewis realizó en la pista“, escribió.

El mensaje, sin embargo, continuó con otra dura declaración para con el siete veces campeón de la máxima categoría del automovilismo: “Ver las celebraciones en el hospital es un comportamiento irrespetuoso y antideportivo, pero seguimos adelante“, sostuvo.

Glad I’m ok. Very disappointed with being taken out like this. The penalty given does not help us and doesn’t do justice to the dangerous move Lewis made on track. Watching the celebrations while still in hospital is disrespectful and unsportsmanlike behavior but we move on pic.twitter.com/iCrgyYWYkm

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 18, 2021