Aprovecharon que el cuidador no estaba para ingresar. Personal de la Comisaría Nº 41 los identificó. El damnificado conoce a la mujer.

El hecho delictivo se produjo de noche. Un hombre encargado de cuidar a un jubilado de 73 años, quien se encuentra postrado a causa de la amputación de una pierna y un accidente cerebrovascular (ACV), siempre deja una de las luces encendidas antes de retirarse por la noche de la vivienda de las calles Ángel Corbeta y Montesinos del barrio Villa Abregú de la ciudad de Añatuya.

Los delincuentes apagaron la luz, ingresaron a la habitación del dueño de casa, quien vive solo, y se apoderaron de seis mil pesos, que estaban en el bolsillo de su campera, colgada en el respaldo de la cama y que era parte de su jubilación. El damnificado no pudo hacer nada por sus problemas físicos.

Cuando llegó el cuidador, el jubilado le contó lo sucedido y alertaron a sus familiares, quienes realizaron la denuncia policial.

A partir de ese momento, personal de la Comisaría Comunitaria Nº 41 inició las averiguaciones, teniendo como premisa que los malvivientes eran conocidos de la víctima, razón por la cual apagaron la luz para que no los reconociera.

Las investigaciones en el vecindario develaron que la noche que se produjo la sustracción del dinero del jubilado vieron en las inmediaciones a una pareja. Se trataba de una mujer que, a veces, realizaba mandados —especialmente compras— para el damnificado, y su pareja.

Con la información obtenida, los uniformados realizaron recorridos por el citado complejo habitacional donde residen los sospechosos, hasta que ubicaron en la vía pública al hombre de 31 años, conocido como “Juancito”, quien —ante las evidencias— admitió haber concretado el hecho delictivo con su pareja, conocida como “Negra”, de 47.

“Juancito” fue trasladado a la sede policial, donde luego se presentó la mujer, quien entregó $ 1.600 y dijo que era lo que habían sustraído. La fiscal Florencia Garzón ordenó que siguieran en libertad, aunque no deben acercarse a la casa del jubilado.