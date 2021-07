Desde el Gobierno se muestran satisfechos con el avance que tuvo en las últimas semanas el calendario de vacunación que ya cuenta con el 40% de la población vacunada con una dosis. Sin embargo, del otro lado de la cuestión, las alegrías se apagan ya que solo el 12% de los argentinos se ha inoculado con las dos dosis. Este es un dato muy importante debido a que la variante de Delta ya es predominante en el mundo y va camino a serlo en Argentina y, según afirma el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, “una sola dosis es poco robusta contra la variante Delta”.

Esta situación genera angustia entre un importante porcentaje de los vacunados que recibieron la primera dosis de la Sputnik V (casi 50% del total de los inoculados), pero ya se les venció el plazo máximo de 3 meses que debe haber entre la primera y la segunda dosis y aún no tienen noticias de cuándo se les administrará el componente que se les adeuda.

Un ejemplo de ello es la actriz Verónica Llinás, quien forma parte de este grupo y expresó su preocupación por la ausencia de la segunda dosis: “Me alegré cuando me pusieron la Sputnik porque se decía que era una de las más eficientes”, comienza relatando emocionada en su posteo en Twitter. Sin embargo, inmediatamente después expresó su preocupación: “Hoy, con los tres meses ya cumplidos y ni asomo de la segunda dosis, sabiendo que con esta vacuna sos ciudadano de segunda en el mundo, la alegría se me fue a la remierda“, siguió la actriz enojada, en referencia a la falta de aprobación que tiene la vacuna en la Unión Europea producto de la escasez de información y que impide que quienes tengan dicho inoculante puedan ingresar al viejo continente.

— Verónica Llinás (@VLlinas) July 20, 2021