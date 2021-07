Bombazo en el mercado de pases europeo con un argentino como protagonista: Erik Lamela dejará la Premier League después de ocho temporadas consecutivas en el Tottenham Hotspur y ya tiene destino confirmado.

Lamela, la última estrella del semillero de River, tendrá su primera experiencia en La Liga de España. Coco será nuevo jugador de Sevilla como parte de un trueque por Bryan Gil, joven extremo español.

Fabrizio Romano, especialista del mercado de fichajes, adelantó los números de la operación: “Papeleo listo para ser firmado pronto. Sevilla recibirá 25 millones de euros como parte del trato”.

Bryan Gil > Tottenham and Erik Lamela > Seville swap deal now to be completed also on personal terms side. Both players will join the new club on a permanent deal. Here we go… 🤝🇪🇸 #THFC

Paperworks ready to be signed soon. Seville will receive €25m as part of the deal.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2021