Luego de varias crisis por diversas infidelidades hechas por el exfutbolista, hace tres años atrás Yanina Screpante y el Pocho Lavezzi decidieron ponerle un punto final a su relación, tras haber estado juntos por más de ocho años.

Pero la separación no fue para nada en buenos términos, y a pesar de que en su momento la modelo aclaró que solamente habían atravesado una “fuerte crisis” que los llevó a estar distanciados por algunas largas semanas y que la decisión era porque no tenían “proyectos como pareja”, ambos terminaron en la Justicia con un escándalo que continúa hasta el día de hoy.

Y es que aunque el tiempo transcurrió y los pedidos de ambas partes fueron elevados mediante sus abogados, Yanina no logró obtener el resarcimiento económico que exigía por los años compartidos y decidió arremeter nuevamente contra el deportista.

Cabe recordar, que el pedido de la modelo se basa exclusivamente en una compensación monetaria por el tiempo que estuvo acompañando a Lavezzi en su carrera deportiva, por lo que considera que perdió gran cantidad de trabajos y de oportunidades laborales por estar junto a él.

“Si lo pienso hoy y miro para atrás, no me hubiera manejado de esa manera. Si tuviera que dar un consejo, uno nunca tiene que olvidarse de lo que es uno, de sus cosas, no dejarlas de lado por otra persona. Pero ¿qué va a hacer? Ya está”, declaró Screpante hace algunos días atrás en una entrevista radial para Agarrate Catalina.

Tras estas fuertes declaraciones, en Intrusos hablaron sobre el tema y fue la panelista Paula Varela quien decidió ampliar la información del conflicto entre las partes y reveló el exorbitante monto que le reclama Yanina al Pocho.

YANINA SCREPANTE Y EL POCHO LAVEZZI ESTUVIERON JUNTOS POR OCHO AÑOS

En primera instancia, la periodista explicó que hay un fuerte escándalo por un departamento en donde actualmente vive la modelo junto a su nueva pareja y que cuesta aproximadamente cinco mil dólares por mes: “La propiedad está siendo bancada por el Pocho hasta el día de hoy y si bien ella vive con su actual pareja, él paga todo. El proceso de desalojo está en marcha, pero hay feria judicial. Ella de ahí no se quiere mover”.

Asimismo, contó cuál la millonaria suma que pide ella: “El reclamo que pide Yanina Screpante, la compensación económica, es de 15 millones de dólares. Eso es lo que está pidiendo. ¿Y en qué se avala esto? En que durante ese tiempo, Yanina habría dejado de ganar ese dinero por dejar su carrera como modelo por seguirlo y estar con el Pocho”.

Por otra parte, Varela recordó que “cuando se separaron, el Pocho le dio un palo y medio de dólares” y enumeró otros bienes que le fueron otorgados: “También le dio un semipiso en Olivos, un auto y todo lo que está en el banco. Además de mantenerle el departamento en donde vive…”

Pero la batalla legal seguirá su curso, aunque los profesionales que defienden los intereses de Lavezzi dejaron en claro que es una cifra totalmente exagerada: “A ella no le alcanza, pero para los abogados del futbolista es una ‘aventura jurídica’, porque nunca se lo va a dar”.

Fuente Paparazzi