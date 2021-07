Las declaraciones de More Rial contra Silvia D´Auro, su mamá adoptiva, devolvieron al centro de la escena un tema que estaba en silencio. Y como cada vez que salió a la superficie, lo hizo con datos bastante dolorosos acerca de la conflictiva relación entre una madre y una hija. Estelita Muñoz, la ex mujer de Luis Ventura, fue testigo directa de aquellos años de convivencia y del trato que se dispensaban una y otra, y de eso habló en El run run del espectáculo, el programa de chimentos de Crónica TV.

En ese espacio lleno de información, notas explosivas y primicias picantes que comandan Fernando Piaggio y Lío Pecoraro, Estelita contó qué veía por ese entonces, cuando ella era la mujer de Luis Ventura, quien era compañero de trabajo, socio periodístico y hermano de la vida de Jorge Rial, el marido de D´Auro y padre de Morena y de Rocío.

Todo cambió desde entonces: Rial y D´Auro se separaron luego de 22 años de matrimonio, algo que también sucedió con Luis y Estelita aun con más tiempo de pareja. En el medio, los que terminaron su relación laboral fueron Rial y Ventura, quienes no volvieron a compartir tiempos y espacios periodísticos nunca más. Lo que en ese momento parecía impensado, sucedió. Pero los recuerdos están, y Estelita hizo consideraciones sobre lo que pasaba en ese momento.

“Como madre duele muchísimo. Yo vi toda esa historia, la conozco a Morena desde el primer día que llegó, cuando fue recibida con mucho amor por ambos. Ahora, qué fue lo que cambió en Silvia después, no lo sé…”, contó Estelita, reconociendo que el tema le generaba cierta angustia.

Acto seguido, agregó que “pero sí yo recuerdo que un verano, que ellos estaban veraneando en Uruguay y nosotros también, nos vinieron a visitar. Ellos tenían una súper casa y nosotros un departamento, pero me acuerdo que las chicas la pasaron tan bien con nosotros que no se querían ir. Las chicas jugaron con unos sobrinos míos y la pasaron bárbaro”.

Por último, recordó que “Yo nunca vi maltrato pero sí me acuerdo que ellas también siempre fueron atendidas por señoras. No sé, siento qué tal vez para ella como que se terminó el matrimonio y se terminó la maternidad, se ve que todo terminó en el mismo momento”. En su cuenta de Instagram, respondiendo preguntas que le hacían sus seguidores, More anunció que le hará juicio a D´Auro para reclamarle legal y económicamente los años en los que, según ella, “no se hizo cargo como madre“.

Fuente Paparazzi