ARIES (21 marzo – 20 abril)

Jornada de apertura en el ámbito sentimental que te aportará la serenidad y la seguridad en ti mismo que andabas buscando. Si has encontrado a la persona que necesitas considérate un privilegiado, y si no es así, continua experimentando con nuevas relaciones.

TAURO (21 abril – 20 mayo)

Cambia de estrategia, está claro que estás trabajando con esquemas equivocados, porque a otros sus estrategias sí les han servido. Es la hora de recapacitar, recabar nueva información y afrontar tus retos con nuevos ímpetus.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio)

Hoy te mostrarás un poco confuso de cara a los demás pero, curiosamente, por dentro tendrás las cosas muy claras. Tendrás dificultad para expresar tus ideas y para exponer tus puntos de vista.

CÁNCER (22 junio – 22 julio)

Nuevas oportunidades pueden abrirse ahora en tu vida, aunque no será una tarea fácil encauzarlas, para ello tendrás que tomar bien fuerte las riendas y enfrentarte a decisiones importantes. Ponle sobre todo mucho optimismo.

LEO (23 julio – 22 agosto)

Es un buen momento para estudiar y planificar tu economía, tus compras y los proyectos que tienes para el futuro. Busca los medios que te permitan tener algunos ahorros para cuando vengan los recortes económicos.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre)

Una actividad intelectual intensa será favorable para potenciar la energía que canalizas dentro y para el desarrollo mental. Sumérgete en cuantos libros puedas y no dejes ni un minuto de pensar en lo que te están enseñando.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

La salud puede complicarse. Aunque no te encuentras mal por nada en particular, sí es cierto que puedes sentir a veces cierta debilidad. No te precipites en sacar conclusiones, deja pasar unos días a ver si se te pasa y si no es así, pide hora para hacerte unos análisis.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre)

Vas a pasar por un momento delicado relacionado con la salud en el que el ánimo va a recaer, creyendo que has tocado fondo, pero mucha gente ser mostrará como verdaderos amigos y te ofrecerán soluciones. Pronto volverás a encontrar el equilibrio.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

Tendrás en varias ocasiones la sensación de estar viviendo una situación pasada, una experiencia ya registrada en tu mente. Y puede ser cierto, porque la rutina habrá invadido también tus momentos de ocio. Es ahora cuando necesitas cambios.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

Tu organismo te reclamará un poco de atención y de ejercicio para desentumecer unos músculos que mantienes dormidos de tanto sillón. Podrías disponer de tiempo libre para darte un paseo o para echar un partido.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

El método y el orden serán hoy tu guía para triunfar en los retos que te propongas, ya sea en tu ámbito laboral o en las cuestiones más personales o familiares. Todos admirarán tus capacidades y seguirán tu ritmo.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Las infidelidades y la falta de confianza, hasta ahora ajenas a tu vida, aparecen en estos días con más frecuencia. Aunque no seas tú el protagonista, aparecerás como testigo y en ocasiones mediador, y esta última faceta no te gustará nada.

