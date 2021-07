Los padres siempre buscan lo mejor para sus hijos, intentan actuar como guías y marcarles el camino. Claro que en ocasiones se extralimitan con ciertas actitudes correctivas y pueden generar un momento incómodo para sus herederos.

Una situación similar sucedió en La Voz Argentina, en la que se vive la peculiar coincidencia en el jurado de Ricardo Montaner y sus hijos Mau y Ricky. En líneas generales, el cantante argentino suele acudir mucho al humor y bromea con sus primogénitos.

No obstante, en la gala del lunes, el mayor de los Montaner no aguantó que el novio de Stefi Roitman utilizara un modismo muy caribeño y lo retó delante de todos, al punto de cuasi obligarlo a que explicara el significado.

Todo sucedió cuando Ricky quiso hablar con un participante, que Lali Espósito sumó a su equipo, e intentó felicitarlo por la performance. “Eres increíble bro, no pelaste una, me gustaría cantar como tu”, expresó el hermano de Mau.

Atento a que la mayoría de los televidentes no captaron la intención de ese término, Ricardo saltó y le espetó: “Explicale que quiere decir no pelaste una”. Así el joven cantante se lanzó a remendar su error y dijo: “Es que no se entiende”.

Rápido de reflejos, y como enojado con su hijo, Montaner bramó: “¡Es que no se entiende!”. Lejos de amilanarse, Ricky profundizó en el lunfardo y agregó: “Quiere decir que no fallaste una, que metiste todas al ángulo”.

