Jimena Barón volvió a los medios con todo. Después de haber estado alejada de las redes sociales y vivir el romance con el Tucu López, la cantante retomó su vida y debutó como jurado de La Academia.

Gala tras gala, ‘La Cobra’ revela detalles de su vida de soltera. Hace algunas semanas, Barby Franco le llevó varios candidatos y en las últimas horas surgió un rumor sobre una posible relación con Mario Guerci. Sin embargo, Jimena disfruta de su momento y así lo confesó en Showmatch.

Después de ver a Luciana Salazar y Jorgito Moliniers bailar un reggaetón súper caliente en la pista, Jimena fue bastante dura con la devolución y confesó que para ella el ritmo la tiene que “calentar”.

“No me llegué a calentar, en otras coreos me pasa que me voy calentando, es algo orgánico que me pasa con el reggaeton”, se sinceró Jimena.

Por su parte, Ángel de Brito vio todo lo contrario y los felicitó: “Lo que entendió este equipo es que es por acá, el reggaetón representa un acto sexual”, les dijo.

Fuente Paparazzi