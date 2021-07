Cuando a fines de mayo se anunciaron desde el Gobierno nacional nuevas medidas para restringir la circulación de personas a raíz del aumento de los contagios y la tasa de mortalidad por covid, no fueron pocos los que dudaron de que tales medidas fueran a extenderse solo por nueve días, como establecía el decreto. El tiempo les dio la razón, al menos en Tucumán: si bien hubo actividades que pudieron volver el 31 de mayo, otras no tuvieron esa suerte. Por caso, el deporte local. El Anual de rugby, para ser más específicos, se interrumpió cuando se llevaban disputadas cinco fechas del Apertura, y durante las semanas siguientes los planteles se sigueron entrenando con la ilusión de un pronto regreso. Pero fueron pasando las semanas, y entre la falta de certezas y las jornadas de frío intenso, las prácticas fueron perdiendo intensidad y, sobre todo, convocatoria. Hubo entrenamientos de clubes de Primera con menos de 20 jugadores.

Finalmente, el COE anunció el viernes que a partir de este fin de semana se autorizaba la vuelta a la competencia, siempre bajo restricciones tales como la ausencia de público y la prohibición de espacios compartidos como el vestuario o el tercer tiempo. No obstante, todavía no se definió una fecha. Ya hay luz verde, pero el aviso fue demasiado repentino como para planificar una vuelta ordenada y, sobre todo, segura para los deportistas que llevan más de dos meses parados.

“Fue bastante desgastante toda esta gestión”, reconoció el presidente de la Unión de Tucumán, Marcelo Corbalán Costilla. “Entendemos que no se podía volver porque el número de contagios y la ocupación de camas febriles era muy alta. Dos meses después, la situación requiere una evaluación por parte del Consejo Directivo. Sería lindo volver ya mismo, pero hay que tener en cuenta la salud de los jugadores. Hace mucho que no juegan y hay que ser precavidos para minimizar el riesgo de lesiones”, explicó el directivo, y anticipó que esta noche se tratará el tema en la reunión del Consejo. “Veremos cómo se hará la vuelta en todas las divisiones, tanto de varones como de mujeres. También habrá reuniones de las diferentes comisiones, porque estamos todos ansiosos por volver a la cancha”, agregó.

Dicho lo anterior, lo más probable es que el rugby vuelva recién el último fin de semana de julio o en la primera quincena de agosto, para darle tiempo a los clubes a recomponerse y a los jugadores a prepararse. “Después de tanto tiempo sin competencia, hay una falta de motivación. Y a eso se suma que la competencia que se tuvo también estuvo golpeada por las restricciones y la postergación de algunos partidos. Tenemos la esperanza de que, una vez terminado este torneo, en el próximo haya más flexibilizaciones”, comentó el Oficial de Desarrollo José Rubino.

Por otro lado, opinó que el rugby pierde parte de su esencia al verse restringidos ciertos espacios comunes. “Para nosotros, el tercer tiempo es clave. Sin él, no es el mismo rugby. Los chicos compitieron con entusiasmo, pero llegó un punto en que empezaron a sentir la necesidad de sociabilizar, porque están acostumbrados a eso. Hay un después del partido que el jugador disfruta mucho, y no tenerlo también impacta en la motivación”, advirtió Rubino. No obstante, destacó que al menos haya habido competencia, algo que muchas otras provincias no pueden decir. “Buenos Aires recién empezó esta semana, otros casi ni jugaron y algunos están pensando en agosto para empezar las competencias domésticas. Regionales, ni hablar. En Tucumán, dentro de todo se pudo jugar. Cuando vuelva a picar la pelota, los jugadores volverán a los clubes”.